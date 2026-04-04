Rekordan skok cijena dizela na svjetskim berzama najavljuje dodatni udar na standard građana

Cijene eurodizela u Crnoj Gori od utorka će porasti za dodatnih deset centi i iznosiće 1,78 eura po litru, čime je ukupno poskupljenje od početka nove krize dostiglo 44 centa, prenosi Portal Vijesti.

Da Vlada nije prepolovila akcize, cijena ovog goriva iznosila bi čak 2,03 eura po litru, ali uprkos toj mjeri, rast cijena se nastavlja.

Kako prenosi Portal Vijesti, na svjetskim berzama juče je zabilježen istorijski rast cijene dizela – čak 200 dolara po toni u samo 24 sata, čime je cijena premašila 1.500 dolara i oborila sve dosadašnje rekorde.

Zbog neradnog dana na berzi tokom praznika, dio ovog poskupljenja nije uračunat u aktuelne cijene, pa se već od 13. aprila očekuje novo povećanje cijena dizela, prenosi Portal Vijesti.

Pored dizela, očekuje se i rast cijena benzina za po tri centa – super 98 koštaće 1,62 eura, a super 95 – 1,59 eura, dok će lož ulje poskupiti na 1,95 eura.

Glavni razlog rasta cijena je poremećaj u snabdijevanju derivatima iz regiona Persijski zaliv, koji je ključan za proizvodnju dizela i avio-goriva.

Posljedice su već vidljive – troškovi transporta robe porasli su i do 50 odsto, što se direktno preliva na cijene hrane i drugih proizvoda, prenosi Portal Vijesti.

Proizvođači upozoravaju da su cijene ambalaže već porasle za 40 do 50 odsto, dok bi domaći proizvodi uskoro mogli poskupjeti za dodatnih 10 do 20 procenata.

Rast cijena goriva već utiče i na avio-saobraćaj – cijene karata u regionu povećane su za 20 do 30 odsto, dok se iz kompanije ToMontenegro očekuje odluka o novim cijenama za ljetnju sezonu.

Stručnjaci upozoravaju da bi dalji rast cijena goriva mogao izazvati lančani efekat poskupljenja u gotovo svim sektorima, što dodatno opterećuje standard građana.