Dizel će od ponoći poskupiti 11 centi i litar tog goriva će koštati 1,68 eura, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Poskupiće i benzin, pa će eurosuper 98 koštati 1,59 eura po litru, što je poskupljenje od tri centa, dok će eurosuper 95 poskupiti četiri centa i litar će koštati 1,56 eura.

Lož ulje će poskupiti 12 centi i koštaće 1,84 eura po litru.

Naredni obračun cijena naftnih derivata biće obavljen 6. aprila, u skladu sa Uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta. Eventualno izmijenjene cijene važiće od 7. aprila.

Iz Ministarstva podsjećaju da su, uprkos aktuelnom rastu, cijene goriva i dalje niže zahvaljujući mjeri smanjenja akciza.

Tako bi, bez ove mjere, navode, cijene bile znatno više.

Eurosuper 98 iznosio bi 1,76 eura umjesto sadašnjih 1,59

Eurosuper 95 bio bi 1,72 eura umjesto 1,56

Eurodizel bi dostigao 1,94 eura, umjesto trenutnih 1,68

Cijena lož ulja iznosila bi 1,84 eura po litru.