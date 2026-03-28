Ministarstvo finansija, kojim rukovodi Novica Vuković, navodi da je država kroz zaduženja osigurala stabilnost i sredstva za naredne dvije godine, uz dominantno učešće duga sa fiksnom kamatom i gotovo potpunu eurizaciju obaveza

Crna Gora je tokom 2025. godine vodila politiku zaduživanja usmjerenu prvenstveno na redovnu otplatu postojećih obaveza i formiranje fiskalne rezerve za 2026. i 2027. godinu, ocijenjeno je u izvještaju Ministarstva finansija, kojim rukovodi Novica Vuković.

U izvještaju se navodi da su ukupno raspoloživa sredstva države na kraju 2025. iznosila 661,74 miliona eura, što predstavlja, kako je istaknuto, snažnu finansijsku osnovu za naredni period. Kada se uračunaju i depoziti Ministarstva finansija, uključujući 38.477 unci zlata, ukupna sredstva dostižu 804,68 miliona eura.

Na dan 31. decembar 2025. godine neto javni dug Crne Gore iznosio je 4,383 milijarde eura, odnosno 53,65 odsto bruto domaćeg proizvoda.

“Tokom 2025. godine država je emitovala obveznicu na međunarodnom tržištu u iznosu od 850 miliona eura, kao i domaće obveznice namijenjene fizičkim i pravnim licima u iznosu od 49,87 miliona eura. Zaključen je i kreditni aranžman za obezbjeđenje fiskalne rezerve za 2026. i 2027. godinu u iznosu od 450 miliona eura, kao i aranžman sa Evropskom komisijom u okviru Instrumenta za reforme i rast. Istovremeno, izvršena je redovna otplata duga u iznosu od 803,712 miliona eura”, navodi se u izvještaju objavljenom na sajtu Vlade.

Dodaje se da je javni dug na kraju 2025. rezultat unaprijed planiranog finansiranja budućih obaveza i realizacije kapitalnih investicija.

Valutna struktura državnog duga ostala je gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodnu godinu. Zahvaljujući hedžing aranžmanima, čak 99,75 odsto duga vezano je za euro, dok je svega 0,25 odsto izraženo u drugim valutama.

Kada je riječ o kamatnoj strukturi, zabilježeno je povećanje učešća duga sa varijabilnom kamatnom stopom za oko 4,2 procentna poena. Ipak, dug sa fiksnom kamatom i dalje dominira sa udjelom od 78,8 odsto, dok varijabilne kamate, uglavnom vezane za euribor, čine 21,2 odsto ukupnog duga.

Ukupan državni dug iznosio je 5,158 milijardi eura. Od toga, spoljni dug činio je 4,847 milijardi eura, odnosno 59,33 odsto BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 311,40 miliona eura ili 3,81 odsto BDP-a. U ovu strukturu uključen je i dio duga lokalnih samouprava u iznosu od 30,40 miliona eura.

Najveći dio državnog duga odnosi se na emitovane državne obveznice, koje čine 56 odsto ukupnog duga, zatim komercijalne kredite sa 15,3 odsto, bilateralne kredite sa 14,8 odsto i kredite međunarodnih finansijskih institucija sa 12 odsto. Na domaćem i međunarodnom tržištu trenutno kotira sedam izdanja crnogorskih državnih obveznica ukupne vrijednosti 2,887 milijardi eura.