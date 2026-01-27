Ministar finansija Novica Vuković u subotu je za više medija izjavio da “apsolutno svi priređivači igara na sreću bez razlike odbijaju samim igračima onaj porez koji je neophodan”

Izvor: poreska uprava Crne Gore

Vuković je u subotu je izjavio da “apsolutno svi priređivači igara na sreću bez razlike odbijaju samim igračima onaj porez koji je neophodan”, međutim u nedjelju i juče veliki broj kladionica i dalje na tiketima nije obračunovao poreza na iznos dobitka.

Primjena izmjene zakona o porezu na dohodak kojim se definiše na nov način plaćanje poreza na dobitke u igrama na sreću počeo je da se primjenjuje od 1. januara, a to od tada rade priređivači “Volcano”, “Admiral bet” i “Lob”, naknadno im se pridružilo još priređivača, ali ne i svi. Vlada od ovog poreza očekuje prihod od pet miliona eura, a zakon predviđa kazne od 500 do 20.000 eura za priređivače koji na tiketima ne obračunavaju porez i koji za taj iznos ne umanje iznos dobitka igraču, pišu Vijesti.

Čitaoci su “Vijestima” poslali fotografije više tiketa iz većih kladionica “Meridian”, “Maxbet”, “SBbet”, u kojima nije naveden obračun poreza, nakon čega su se i novinari “Vijesti” posjetom više kladionica uvjerili da ne obračunavaju porez. Ove kladionice od početka primjene tvrde da je uvođenje ovog poreza neustavno zbog čega su pokrenuli inicijativu kod Ustavnog suda.

“Maxbet” na svojim stranicama na društvenim mrežama i reklamama navodi da će početi primjenu od 1. februara. “Meridian” je najavio da će obračunavati porez samo na tikete sa uplatom većom od 20 eura, ali je 21. januara počeo da obračunava porez, a zatim prestao.

Za kontrolu obračuna i naplate ovog poreza nadležna je Poreska uprava, kojoj su “Vijesti” juče ujutro poslale pitanja koliko kladionica i dalje ne obračunava porez na dobitke na tiketu, koliko njih je do sada kažnjeno i sa kojim iznosom kazni, kao i da li je Poreska uprava dozvolila priređivačima da primjenu zakona odlože do 1. februara, prenose Vijesti.

Iz ove institucije “Vijestima” su juče krajem radnog vremena saopštili “da će odgovore poslati u dogledno vrijeme”.

Ministar finansija je u subotu bio eksplicitan “da su svi priređivači registrovani i da su sve kladionice, bez izuzetka, počele da obračunavaju porez igračima na dobitke”.

’’Izvršili smo kontrolu da su priređivači registrovani i da apsolutno svi bez razlike odbijaju samim igračima onaj porez koji je neophodan. Tu povlačenja nema i vrlo će se strogo voditi računa kako prema njima tako i prema ostalim učesnicima da se porez evidentira i plaća na način kako iziskuje regulativa, a samim tim da se prikupljanje prihoda obavlja bez izuzetka”, kazao je Vuković u subotu.

Ovi priređivači su prilikom primjene zakona reklamirali da svojim igračima neće oduzimati porez od dobitka već da će ga preuzeti na svoju štetu. Međutim iz Ministarstva finansija i Poreske uprave već 5. januara su objasnili da se on mora odbiti od prihoda koji dobija građanin i da ne može pravno lice da ga preuzme na sebe.

“Ne postoji zakonski osnov da isplatilac preuzima teret poreske obaveze umjesto lica koje je ostvarilo dobitak, niti da se dobitak isplaćuje ‘bez poreza’ na način koji bi bio suprotan zakonu”, saopštili su tada iz Ministarstva.

Oni su tada najavili da će Poreska uprava provjeravati ispravnost obračunavanja i plaćanja poreza i da će svako postupanje koje je suprotno Zakonu biti najstrože sankcionisano. Međutim, i dalje, 26 dana nakon primjene zakona nije poznato da li je neko kažnjen zbog njegovog kršenja, javljaju Vijesti.

Tri vodeće kladionice koje od početka primjenjuju zakon i svojim igračima umanjuju dobitak za iznos poreza, 16. januara su upozorili da će i oni prestati sa primjenog ovog poreza ukoliko poreske vlasti ne natjeraju sve priređivače da poštuju zakon.

Oni su ukazali da im nelojalna konkurencija na ovakav način preuzima igrače zbog čega imaju značajno manje prihode. Oštećeni priređivači najavili su i da će tražiti odštetu od države za pretrpljenu štetu kroz smanjene prihode usljed neobezbjeđivanja jednakih uslova za priređivanje igara na sreću i privrednog djelovanja.

Prema zakonu, na iznose dobitka do 50 eura nema poreza, na dio od 50 do 1.500 eura porez je 10 odsto, a na iznos preko 1.500 eura 15 odsto.