Izvor: Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa

Ministari energetike i rudarstva i finansija Admir Šahmanović i Novica Vuković odgovaraju članovima Skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet na pitanja o cijenama goriva.

Odbor je podržao incijativu poslanika SD-a Borisa Mugoše da se održi konsultativno saslušanje ministara energetike i rudarstva i finansija, Admira Šahmanovića i Novice Vukovića, na temu cijene goriva i snadbijevenost crnogorskog tržišta naftnim derivatima, prenosi RTCG.

Osim ministara pozvani su i predstavnci naftnih kompanija.

Vuković: Fiksno umanjenje akciza dovelo bi u pitanje poglavlje 16

Ministar finansija Novica Vuković kazao je da inicijativa grupe poslanika da se zakonom uredi i rigidno propiše umanjenje akciza u fiksnom procentu pradstavlja normativno dupliranje rješenja bez fleksibilnosti.

"Podsjećam da je razlog što se Vlada odlučila da da negativno mišljenje na predloženo zakonsko rješenje činjenica da se opredijelila na odgovoran, fleksibilan i ekonomski utemeljen pristup kojim se štiti standard građana i privrede, obezbjeđuje brža reakcija na promjene na tržištu uz istovremeno obezbjeđivanje stabilnosti javnih finansija", kazao je Vuković i dodao da se samo na taj način dugoročno štite interesi građana i države.

Pojasnio je i da fiksno umanjenje akciza predstavlja i direktno kršenje direktiva i dovođenje u pitanje poglavlja 16 - porezi.

"Mislim da je reakcija Vlade nastupila pravovremeno", kazao je on govoreći o cijenama goriva.

Šahmanović: Crna Gora u top četiri države u Evropi sa najpovoljnijom cijenom goriva

Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović kazao je da se svakodnevno unose nemiri među građane, te da su ministri primorani da svakodnevno reaguju zbog toga. Istakao je da je sa trenutnom cijenom goriva Crna Gora u TOP4 države u Evropi.

"U regionu je samo Sjeverna Makedonija ispred nas, uz rezerve za Kosovo, jer tu nemamo informacije. Ispred nas su osim njih Slovačka, Turska i Bugarska, a zajedničko za te države je to da imaju pristup naftovodu", rekao je Šahmanović.

Koliko smo konkurentni, kaže Šahmanović, govori činjenica da imamo "dizel turiste", odnosno građane iz susjednih zemalja koji dolaze u Crnu Goru da toče gorivo.

On je kazao da se u Crnoj Gori stvara vještačka panika time što se "poljoprivrednici vuku za rukav" kada će da poskupe cijene jaja, mlijeka...

"A ja odgovorno tvrdim da smo izvukli maksimum i da bolje nije moglo", rekao je Šahmanović.

Istakao je da zemlje u regionu nijesu u boljoj situaciji kada je riječ o rezervama goriva.