Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Vlada Crne Gore i Opština Ulcinj postigle su konačan dogovor o formiranju zajedničkog preduzeća koje će upravljati Parkom prirode Ulcinjska solana, jednim od najvrednijih ekosistema u zemlji. Informisali su javnost ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić i ministar finansija Novica Vuković.

„Nakon višemjesečnih razgovora i složenog procesa sa predstavnicima Opštine Ulcinj, dogovoreno je osnivanje zajedničkog privrednog društva pod nazivom Ulcinjska Solana. Ovim činom postavljamo temelje za dugoročno i održivo upravljanje solanom, što predstavlja ključan iskorak ka zatvaranju Poglavlja 27 u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji, posebno u oblasti zaštite prirode“, kazali su ministri.

Ćulafić je istakao ekološki značaj Ulcinjske solane, međunarodno priznate kao močvara od globalnog značaja, dio Ramsar liste i nezamjenjivo stanište brojnih ptica, uključujući globalno ugrožene vrste.

„Kao jedna od deset najvećih i najmlađih solana na Mediteranu, naš cilj je da Solanu zaštitimo, obnovimo i razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim standardima, što je i zakonska obaveza i moralna dužnost prema budućim generacijama“, poručio je Ćulafić.

Vuković je dodao da će novo preduzeće omogućiti stabilno upravljanje i planski razvoj parka:

„Osnivački kapital iznosi četiri miliona eura i biće sukcesivno uplaćen tokom narednih pet godina, pri čemu će Vlada učestvovati sa 60 odsto, a Opština Ulcinj sa 40 odsto. Ovim zajedničkim radom šaljemo jasnu poruku da Crna Gora bira put održivog razvoja i očuvanja prirode kao temelja evropskog identiteta“, kazao je Vuković.

Preduzeće će na početku imati jednog zaposlenog – direktora, a aktivnosti će uključivati i promociju turističkog potencijala solane, čime se dodatno valorizuje ovaj prostor. Ulcinjska solana zauzima površinu od 1.492 hektara i stanište je za oko 250 vrsta ptica.

Istovremeno, akcionari Solane su upozorili da osnivanje preduzeća ne smije kršiti zakonske procedure, podsjećajući na raniju presudu Upravnog suda koja je poništila rješenje Ministarstva finansija iz 2022. godine, navodeći da država ne može biti upisana kao vlasnik zemljišta bez vođenja odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka. Oni su najavili da će pokrenuti pravne postupke ukoliko se preduzeće formira mimo zakona.

„Svi želimo da Solana bude zaštićena, obnovljena, adekvatno valorizovana i sačuvana za buduće generacije. Međutim, dobra namjera ne može biti izgovor za kršenje zakona i ignorisanje sudskih presuda“, kazali su akcionari.

„Ovim korakom pokazujemo odgovornost i odlučnost, ali i nastavljamo rad na zaštiti biodiverziteta i turističkoj valorizaciji Ulcinjske solane, uključujući planove za obnovu proizvodnje soli“, zaključio je Nimanbegu.