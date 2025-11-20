"Protiv ovog rješenja može se izjaviti tužba Upravnom sudu u roku od 20 dana od dana njegovog prijema" piše u obrazloženju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo je, kako se navodi u dokumentu, utvrdilo da je dostavljena sva neophodna dokumentacija, odnosno između ostalog urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije, glavni projekat objekta koji je radio Nikola Ćipranić, izvještaj o reviziji projekta, posjedovni list za katastarsku parcelu izdat od Uprave za nekretnine - PJ Podgorica, obavještenje Glavnog grada o naknadi za kokomunalno opremanje, rješenje Agencije za zaštitu životne sredine kojim se daje saglasnost na elaborat o uticaju na životnu sredinu, saglasnost na mjere zaštite od požara... U dokumentu navode da su od Uprave za vode, Vodovoda i CEDIS-a tražili izdavanje vodne, vodovodne i elektro saglasnosti na glavni projekat, ali da one nijesu dostavljene, te se po zakonu smatra da su saglasni sa revidovanim glavnim projektom, prenosi Dan.

Direktor Deponije Aleksandar Božović rekao je za „Dan" da izgradnja pete sanitarne kade kreće kada se za to steknu uslovi.

" Radovi kreću u ovoj godini svakako. Kapaciteti za odlaganje otpada su limitirani i oni su dovoljni za još četiri mjeseca, najviše pet. Tako da novu kadu moramo završiti do kraja aprila. Tačan početak radova ne zavisi samo od nas i zbog toga ga ne mogu saopštiti. Svakako posle sastanka sa izvođačem radova ćemo imati više detalja" kazao je Božović.

U građevinskoj dozvoli piše da rješavajući po zahtjevu, a na osnovu uvida u spise predmeta ministarstvo nalazi da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu člana 32 Zakona o izgradnji objekata.

Protiv gradnje nove kade na Deponiji je Opština Tuzi bazirajući svoj stav da je u pitanju parcela u KO Tuzi, a kako između Glavnog grada i Tuzi proces razgraničenja nije završen polažu pravo na ovu firmu. Na osnovu privremenog sporazuma dogovoreno da Deponijom upravlja Podgorica. Iz Opštine Tuzi su ljetos osporili izdavanje UT uslova i tražili da se procedura izdavanja građevinske dozvole zaustavi. Ranije je Skupština opštine Tuzi stavila van snage DUP za ovo područje, piše Dan.

Nik Đeljošaj, potpredsjednik Vlade, kazao je priprije dva dana za „Dan" da situacija sa Deponijom može ići ka radikalizaciji. On je rekao „da na teritoriji Opštine Tuzi niko neće graditi bez saglasnosti njenih organa".

"Ako neko pokuša da zaobiđe zakon, otpor će biti još jači. Glavni grad mora hitno i odlučno reagovati, jer u suprotnom situacija može ići ka većoj radikalizaciji. Pozivam samo da ne bude jednostranih poteza jer ako se slučajno krene takvim pristupom, odmah se aktivira treći Njutnov zakon" rekao je Đeljošaj.

Istovremeno zbog gradnje na Deponiji i rada ovog objekta protestuju mještani više tuških naselja i Konika blokirajući rad na četiri sata, a od kraja prošle nedjelje su nadomak kapije gradskog preduzeća postavili šator.