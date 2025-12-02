Radunović je naglasio da je riječ o teškom poslu jer će svaki slučaj ispitivati ponaosob.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović je kazao da će građani koji žive u nelegalnim stanovima i nekretninama pod teretom, moći da ih legalizuju, ako se utvrdi da nisu odgovorni za nastali teret.

Radunović je naglasio da je riječ o teškom poslu jer će svaki slučaj ispitivati ponaosob.

To je kazao odgovarajući na pitanja poslanika u vezi sprovođenja legalizacije bespravnih objekata.

Radunović je kazao da se rok za predaju elaborata Upravi za nekretnine, odnosi samo na nelegalne graditelje koji nemaju upisane objekte u posjednovnom listu, te da će razmotriti produženje roka ako im stigne takav zahtjev. Naglasio je da se objekti ne moraju legalizovati u tom roku.

Odgovarajući na pitanje poslanice Pokreta Evropa sad Nađe Laković, on je govorio i o stambenim zgradama koje imaju teret i kazao da razlikuju slučajeve - da li je u pitanju cijela nekretnina ili samo njen dio.

"Uprava za legalizaciju bespravnih objekata počinje sa radom ovih dana i radiće pet godina . Mislim da smo kroz jedno tumačenje notarima i javnim izvršiteljima pojasnili situaciju, kada je u pitanju stan u zgradi koja nema upotrebnu dozvolu a stan nije problematičan, onda nakon predaje zahtjeva za legalizaciju – naša Komisija će da provjeri šta je razlog tereta. Ukoliko bude nešto što nema veze sa postupanjem kupca, njemu će se omogućiti legalizacija, ukoliko je samo teret na investitoru. To je dosta težak postupak jer ćemo ispitivati svaki slučaj posebno", naveo je Radunović.