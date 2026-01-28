Investitor “Fab Live” nije dostavio dokaz o izmirenim komunalijama, pa Ministarstvo prostornog planiranja odbija izdavanje upotrebne dozvole

Izvor: MONDO

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović ponovo je, treći put u posljednjih godinu dana, odbio zahtjev podgoričke kompanije “Fab Live” za izdavanje upotrebne dozvole za apart-hotel “Tre Canne” na budvanskom šetalištu kod Jadranskog sajma. Razlog je nedostavljanje dokaza da su izmirene obaveze prema komunalijama.

“Zahtjev kompanije ‘Fab Live’ za izdavanje upotrebne dozvole za izgrađeni apart-hotel sa depadansima u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ‘Budva Centar’ odbija se zbog formalnih nedostataka”, navodi se u rješenju u koje su “Vijesti” imale uvid, a koje potpisuje Radunović.

Investitor nije u roku otklonio nedostatke koji su utvrđeni u podnijetom zahtjevu, među kojima su bile izjave izvođača radova, nadzornog inženjera i vodećeg projektanta o usklađenosti objekta sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom, te dokaz o izvršenim obavezama po posebnim propisima.

Godinama unazad 14-spratni apart-hotel nema upotrebnu dozvolu, iako je redovno dobijao godišnje dozvole za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i ostvarivao turistički promet. Prethodni zahtjevi odbijani su krajem decembra i ljetos iz istih razloga.

Opština Budva godinama odbija izdavanje upotrebne dozvole jer odnosi oko plaćanja milionskog iznosa za komunalije nisu riješeni. Kompanija “Fab Live” i Opština su 2013. godine zaključile kompenzacioni ugovor kojim je naknada za komunalno opremanje objekta od 6,5 miliona eura plaćena stanovima i poslovnim prostorima u kompleksu “Tre Canne”, pišu Vijesti.

Ipak, izdavanje potvrde o izmirenim komunalijama nikada nije realizovano jer Ministarstvo finansija nije preuzelo poslovno-stambene prostore, što je uslov za umanjenje poreskog duga, a upis prava svojine na nepokretnostima nije usklađen sa izdatom građevinskom dozvolom. Upravo zbog toga, kompanija je podnijela tužbu.