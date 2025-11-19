Dodatno preciziranje načina primjene CBAM mehanizma, rokove početka pune primjene moguće izuzetke ili prelazne periode, u Elektroprivredi očekuju krajem godine nakon zasijedanja Ministarskog savjeta Energetske zajednice...

Iako od 1. januara 2026. godine Evropska unija (EU) predviđa početak primjene mehanizama za prekogranično usklađivanje emisija ugljen-dioksida (tzv. CBAM) kojim se nameće dodatni trošak na uvoz električne energije proizvedene iz uglja iz zemalja koje nijesu članice EU, iz Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) za Pobjedu kažu da postoji mogućnost da dođe do odložene primjene.

Dodatno preciziranje načina primjene CBAM mehanizma, rokove početka pune primjene moguće izuzetke ili prelazne periode, u Elektroprivredi očekuju krajem godine nakon zasijedanja Ministarskog savjeta Energetske zajednice na kojem će biti razmatrani dalji koraci i mogući prelazni aranžmani.

“Postoji mogućnost da će, u okviru procesa usklađivanja zemalja Energetske zajednice, biti razmatrani zahtjevi za odlaganje primjene od jedne godine, što je inicijativa o kojoj je Evropska mreža operatora prenosnih sistema električne energije već govorila, uz uslov da zemlje regiona postepeno uvode sopstvene sisteme trgovanja emisijama (ETS)”, navode iz EPCG.

Ukazuju da je riječ o mehanizmu koji je dio šire evropske politike usmjerene na dekarbonizaciju i uvođenje jedinstvene cijene emisija u okviru evropskog tržišta. Trenutno, kako navode, EPCG kao operater postrojenja Termoelektrane Pljevlja, plaća 24 eura po toni emitovanog CO₂ za onaj dio emisija za koji nijesu dodijeljene besplatne dozvole. Prema važećim pravilima, od 2026. godine predviđa se ukidanje besplatnih dozvola, čime bi se navedeni trošak odnosio na svaku tonu ostvarene emisije.

“U praksi to znači da će svaka količina električne energije izvezena iz Crne Gore u EU biti predmet obračuna kroz CBAM, odnosno da će prodajna cijena te energije biti umanjena za iznos koji odgovara vrijednosti emisija CO₂ po proizvedenom megavat-satu”, kažu iz EPCG.

Iz nevladine organizacije Eko-tim su ranije ukazivali da bi to moglo uticati na rast cijena struje prema krajnjim potrošačima u Crnoj Gori, imajući u vidu da proizvodnja struje iz uglja čini značajan dio crnogorske proizvodnje.

“EPCG više neće moći prodavati električnu energiju po istoj cijeni kao do sada, jer će EU tržište sada zahtijevati da uvezena roba uključi i cijenu ugljenika”, navela je ranije koordinatorka programa za klimu i energiju u Eko-timu Diana Milev Čavor.

Iz EPCG ukazuju da je trenutno cijena emisije CO₂ na evropskom ETS tržištu oko 80 eura po toni.

“U tom smislu, u narednim mjesecima se očekuju dodatni razgovori i usaglašavanja na nivou Energetske zajednice i Evropske komisije, kako bi se definisao tempo i model prilagođavanja zemalja koje nijesu članice EU”, kazali su iz EPCG.

Na pitanje da li će zbog uvođenja CBAM-a u Crnoj Gori poskupiti struja, iz EPCG navode da u ovom trenutku za to nema najava.

“Podsjećamo na činjenicu da EPCG odluku o cijenama aktivne energije može da donese u bilo kom trenutku u toku godine, jer odluka nije vezana ni za jedan konkretan datum. Jedina obaveza je da petnaest dana prije promjene cijene o tome obavijesti javnost. Naime, od 1. januara 2023. godine EPCG ima pravo da donosi odluke o promjenama cijene električne energije u skladu sa kretanjima na tržištu i rezultatima poslovanja, ali prilikom donošenja odluka EPCG uvijek uzima u obzir i druge mnogobrojne faktore, kako bi u finalnom procijenili da li je odluka dobra za nas i naše kupce. U ovom trenutku, ne postoje najave koje bi upućivale na promjenu tog tipa. Ukoliko ih bude, razumije se da ćemo blagovremeno informisati javnost i naše kupce”, kazali su iz EPCG, piše Pobjeda.

Milev Čavor je ranije ukazala da trenutno izvoz električne energije u strukturi ukupnog izvoza Crne Gore čini 35 odsto.

“Dakle, izvoz električne energije nije samo pitanje energetskog sektora, već ima širok društveni i ekonomski značaj. CBAM nije iznenađenje, najavljen je prije više godina. Ipak, Crna Gora do sad nije preduzela ključne korake potrebne za smanjenje negativnog uticaja na izvoz električne energije”, smatra Milev Čavor.

Navodi i da će indirektno biti smanjeni prihodi od izvoza, jer će kupci u EU tražiti niže cijene kako bi pokrili dodatne troškove.

Direktorica Centra za klimatske promjene na Univerzitetu Donja Gorica Ivana Vojinović je ranije za RTCG ocijenila da dosta faktora utiče da li će cijena struje rasti.

“U principu, ona hoće rasti, ali je sada pitanje tempa i obima njenog rasta. S tim što u ovom momentu postoje određene mjere ublažavanja koje EPCG i država mogu primijeniti”, ocijenila je Vojinović.

Ukazuje na važnost proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, vjetra, sunca i vode, imajući u vidu da se na njih ova naknada neće obračunavati, tako da bi se ovo trebalo gledati kao dodatni podstrek da se Crna Gora što prije dekarbonizuje i pređe na obnovljive izvore energije.