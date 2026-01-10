Tender je raspisan u oktobru 2025. godine i bio je drugi pokušaj EPCG da pronađe projektanta, nakon što je prethodni poništen zbog nepotpune dokumentacije

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) je izabrala podgoričku kompaniju “Greener” za izradu glavnog projekta solarne elektrane “Krupac” u Nikšiću, vrijedne 220.764 eura, kako prenosi portal Vijesti. Elektrana će biti smještena na tri lokacije uz obalu istoimenog jezera, na površini od oko 118 hektara. Ukupna vrijednost projekta u mjestu Stuba iznosi oko 28,2 miliona eura i dio je valorizacije voda u Nikšićkom polju, koji obuhvata više solarnih i reverzibilnih elektrana.

Tender je raspisan u oktobru 2025. godine i bio je drugi pokušaj EPCG da pronađe projektanta, nakon što je prethodni poništen zbog nepotpune dokumentacije, pišu Vijesti. Projektant, uz podugovarače “Hidro-Leks”, “Focus project”, “Geotest engineering”, “Novaterm”, “Paming” i “Tria”, ima najviše pet mjeseci da izradi dokument koji obuhvata arhitektonsko-građevinske, tehnološke i tehničke karakteristike objekta i instalacija za elektranu snage 40 MW.

Prema Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu, teren je brdovit i pretežno prekriven niskim rastinjem, čije uklanjanje je predviđeno samo tamo gdje će biti postavljeni solarni paneli, ukupno 190.000 fotonaponskih modula. U blizini se nalazi vodoizvorište Poklonci, koje je dio nikšićkog javnog vodovoda, te će projekat uključivati mjere zaštite i unapređenja izvorišta, uključujući pošumljavanje i održavanje propisanog režima. Postavljanje modula će takođe smanjiti isparavanje vode iz površinskih tokova, kako prenose vijesti.

U okviru projekta planirana je izgradnja četiri lokalna puta ukupne dužine 1,88 kilometara, dok na lokaciji nema registrovanih kulturnih dobara niti arheoloških ostataka. Monitoring ptica će se sprovoditi godišnje. Vlada je urbanističko-tehničke uslove za elektranu na Krupcu izdala u septembru 2023. godine, pišu Vijesti.