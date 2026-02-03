Ministarstvo će, poručuju, i dalje dosljedno raditi na reformama koje su u interesu građana Crne Gore i njenog evropskog puta i na to pozivaju sve nosioce ključnih državnih funkcija.

Vraćanje zakona koji su prošli kompletnu proceduru može ugroziti institucionalnu efikasnost i evropsku agendu, saopštili su iz Ministarstva finansija.

Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je da je juče usvojene zakone vratio Skupštini na ponovno razmatranje i kazao, između ostalog, da evropske reforme ne znače puko dizanje ruku u Skupštini, ni usvajanje zakona bez rasprave i diskusije.

Ministarstvo finansija ističe da su svi zakoni koje su predložili pripremljeni u potpunosti u skladu sa važećim procedurama, uključujući sprovedene javne rasprave, konsultacije sa relevantnim institucijama i socijalnim partnerima, kao i usklađenost sa evropskim standardima i obavezama koje Crna Gora ima u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

“Javna rasprava je sprovedena u skladu sa propisima, a izvještaj sa javne rasprave je objavljen na internet stranici Ministarstva finansija. Naglašavamo da su ovi zakoni pravovremeno i u skladu sa Poslovnikom Skupštine Crne Gore dostavljeni u skupštinsku proceduru, uz svu prateću dokumentaciju, obrazloženja i mišljenja nadležnih organa, što poslanicima omogućava dovoljno vremena i materijala za kvalitetno razmatranje”, naveli su u saopštenju.

Smatraju da ponovno vraćanje zakona na razmatranje, bez navođenja konkretnih proceduralnih ili suštinskih nedostataka, predstavlja dodatno usporavanje zakonodavnog procesa i šalje negativan signal u trenutku kada je Crnoj Gori neophodna institucionalna efikasnost i jasno političko opredjeljenje ka ubrzanju evropske agende.

“Evropske reforme podrazumijevaju i poštovanje institucionalnih uloga i odgovornosti, kao i konstruktivnu saradnju svih grana vlasti. Ministarstvo finansija ostaje otvoreno za dijalog i dodatna pojašnjenja, ali istovremeno naglašava da odlaganje usvajanja reformskih zakona direktno utiče na dinamiku ispunjavanja obaveza iz EU integracionog procesa, kao i na finansijsku stabilnost i predvidivost za građane i privredu”, istakli su iz resora na čijem je čelu Novica Vuković.

Ministarstvo će, poručuju, i dalje dosljedno raditi na reformama koje su u interesu građana Crne Gore i njenog evropskog puta i na to pozivaju sve nosioce ključnih državnih funkcija.