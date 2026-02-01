Cilj izmjena je usklađivanje sa praksom EU, jačanje korektivnih mehanizama i prekršajne odgovornosti, te olakšavanje kontrole i transparentnosti ugovora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora planira uvođenje mehanizma “crvenih zastavica” u sistem Crnogorskih elektronskih javnih nabavki (CeJN) kako bi se pravovremeno otkrivale nepravilnosti i koruptivne radnje. Ministarstvo finansija predložilo je izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, uključujući preciznije definisanje korupcije i prevare, te obavezu državnih kompanija da istraže tržište prije formiranja cijena na tenderima. Nadzor nad sprovođenjem zakona preći će u nadležnost Ministarstva finansija.

Javna rasprava o Nacrtu izmjena počela je 28. januara, a primjedbe se mogu dostavljati do 22. februara. Cilj izmjena je usklađivanje sa praksom EU, jačanje korektivnih mehanizama i prekršajne odgovornosti, te olakšavanje kontrole i transparentnosti ugovora.

Nove odredbe i olakšice

Predviđeno je da u slučaju iste ocjene više ponuda, posao pripada onima koji su dokumentaciju ranije predali. Kompanije će morati istražiti tržište najmanje deset dana prije tendera, a rezultate objaviti u dokumentaciji. Izmjene predviđaju i jednostavnije obrađivanje ponuda elektronskim putem i mogućnost dopune dokumentacije ako ponuda sadrži nejasnoće ili nedostatke.

Ministarstvo finansija, u saradnji sa Agencijom za sprečavanje korupcije i drugim institucijama, sprovodiće obuke za naručioce tendera i monitoring primjene novih mjera.

“Cilj je jačanje antikorupcijskog okvira, uvođenje obaveznih mjera, povećanje transparentnosti i profesionalizacija službenika za javne nabavke”, navodi se u analizi RIA.

Podaci o javnim nabavkama 2024. godine

Ukupna vrijednost nabavki iznosila je 982 miliona eura, od čega su 847 miliona činile javne nabavke, a 134 miliona nabavke struje i uglja. Najvredniji ugovor potpisala je Opština Pljevlja (31,97 miliona eura), dok je najveći zbirni iznos kroz 14 ugovora pripao veledrogeriji “Glosarij” (preko 124 miliona eura). Nabavke su činile 13,1% BDP-a.

U izvještaju za 2024. godinu navodi se da mnoge državne institucije nisu objavile plan javnih nabavki, među kojima ministarstva, policija, uprave prihoda i carina, te turističke i sportske organizacije.