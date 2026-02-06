Do sada podnijeto samo sedam zahtjeva za reprogram poreskih obaveza, ukupne vrijednosti 2,1 milion eura

Izvor: poreska uprava Crne Gore

Ukupan poreski dug opština, lokalnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač lokalna samouprava, na kraju 2025. godine iznosi 80,4 miliona eura, dok je od stupanja na snagu Zakona o reprogramu poreskog potraživanja do sada podnijeto svega sedam zahtjeva za reprogram, ukupne vrijednosti 2,1 milion eura.

To je za Vijesti zvanično saopšteno iz Poreska uprava Crne Gore.

Zakon o reprogramu poreskog potraživanja stupio je na snagu 30. decembra prošle godine, a njime je opštinama, fondovima, javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač lokalna vlast omogućeno da poreski dug izmiruju na rate, uz otpis kamata i troškova postupka. Zakon su zajednički pripremili Ministarstvo finansija Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore.

Prema podacima Poreske uprave, od ukupnog duga od 80,4 miliona eura, 45,8 miliona odnosi se na osnovni, neto dug, dok je 34,6 miliona obračunata kamata.

Najveći dio ukupnog poreskog duga otpada na lokalna preduzeća, čije obaveze iznose 44,7 miliona eura, od čega 27,7 miliona čini osnovni dug, a 17 miliona kamata. Dug opština iznosi 29,6 miliona eura, pri čemu je 14,3 miliona osnovni dug, dok se 15,3 miliona odnosi na kamatu. Javne ustanove duguju ukupno šest miliona eura – 3,7 miliona po osnovu glavnice i 2,3 miliona po osnovu kamate.

Na pitanje Vijesti o pojedinačnim iznosima duga po opštinama, iz Poreske uprave su naveli da, u skladu sa Zakonom o poreskoj administraciji, mogu objavljivati podatke samo o poreskim obveznicima koji se nalaze na crnoj listi poreskih dužnika.

Prema tim podacima, među opštinama sa najvećim dugovanjima izdvajaju se Cetinje, Rožaje, Berane, Bijelo Polje i Ulcinj. Kada je riječ o lokalnim preduzećima, najveći dužnici su „Komunalno Cetinje“, „Komunalne djelatnosti Ulcinj“, „Komunalno Berane“, „Komunalno-Lim Bijelo Polje“ i „Vodovod i kanalizacija Ulcinj“. Među javnim ustanovama najveće obaveze imaju „Centar za kulturu Rožaje“, „Centar za kulturu Kolašin“, „Sportski centar Berane“, „Radio Berane“, „Biblioteka Njegoš Cetinje“ i „Centar za kulturu Berane“.

Poreskim potraživanjem smatraju se dospjela, a neplaćena poreska i neporeska dugovanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica i dohotka fizičkih lica, kao i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i Fond rada.

Iz Poreske uprave navode da, iako je do sada podnijeto samo sedam zahtjeva za reprogram, očekuju veći broj prijava jer rok za podnošenje zahtjeva ističe krajem februara.

„Poreski organ je dužan da donese rješenje o reprogramu poreskog potraživanja u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva, zbog čega još nijesu donesena rješenja o reprogramu. Nakon isteka roka i kompletiranja dokumentacije, svi zahtjevi biće razmatrani u skladu sa zakonom“, saopštili su iz Poreske uprave.

Reprogram poreskog potraživanja omogućava odlaganje plaćanja duga na najviše 120 jednakih mjesečnih rata, u zavisnosti od iznosa duga, uz otpis kamata i troškova postupka. Minimalna mjesečna rata iznosi 1.000 eura.

Uplate po rješenju o reprogramu raspoređuju se tako da se najprije izmiruju doprinosi za PIO, zdravstveno osiguranje, nezaposlenost i Fond rada, a potom porezi, uključujući PDV i porez na dobit pravnih lica.

Zakon predviđa da će poreski organ ukinuti rješenje o reprogramu ukoliko dužnik ne plaća redovno rate ili ne izmiruje tekuće obaveze, nakon čega se dug uvećava za kamatu i pokreće se postupak prinudne naplate.

Poreska uprava vodiće elektronsku evidenciju o svim poreskim potraživanjima za koja je odobren reprogram.

U obrazloženju predloga zakona, Ministarstvo finansija je navelo da se njegovom primjenom stvaraju uslovi da poreski dužnici izmire dospjela dugovanja bez dodatnog zaduživanja, uz istovremeno povećanje poreske discipline i budžetskih prihoda. Procijenjeno je da bi primjena zakona mogla donijeti oko sedam miliona eura dodatnih prihoda godišnje, odnosno oko 70 miliona eura u periodu od deset godina.

Iz Zajednice opština Crne Gore ranije su saopštili da ova mjera nije selektivna niti predstavlja državnu pomoć, već podršku svim lokalnim samoupravama i javnim subjektima koji obavljaju poslove od javnog interesa.

„Cilj je stabilizacija lokalnih finansija, redovno izmirivanje obaveza i nesmetan rad javnih službi. Primjenom zakona očekuje se bolja naplata poreskih dugova, veća poreska disciplina i stabilniji lokalni budžeti, što će omogućiti realizaciju planiranih projekata i kvalitetnije pružanje usluga građanima“, poručili su iz Zajednice opština.