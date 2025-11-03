Izgradnja bulevara od Tivta do Jaza ugovorena je za 54 miliona, bez PDV-a, od kojih devet miliona finansira Regionalni vodovod Crnogorsko primorje, a ostatak Uprava za saobraćaj, dok je ugovoreni rok za završetak posla početak naredne godine, saznaje Dan.

Izgradnja bulevara od Tivta do Jaza biće skuplja za oko 7,8 miliona eura, a novi rok za završetak posla treba da bude 1. jun naredne godine – trenutna je pregovaračka pozicija za zaključenje aneksa ugovora za ovu bitnu saobraćajnicu na Crnogorskom primorju, koja je građena i u špicu protekle ljetnje turističke sezone izazivajući brojne probleme turističkoj privredi, ali su radovi napredovali očito nedovoljnim tempom, saznaje Dan.

To su saznanja Akcije za socijalnu pravdu (ASP) saopštena "Danu", a iz te nevladine organizacije ukazuju da cijena od 7,8 miliona uključuje PDV, koji se kod ovakve vrste infrastrukturnih poslova, finansiranih iz međunarodnih kredita, plaća na dodatno ugovorene sume mimo osnovne cijene posla.

Izgradnja bulevara od Tivta do Jaza ugovorena je za 54 miliona, bez PDV-a, od kojih devet miliona finansira Regionalni vodovod Crnogorsko primorje, a ostatak Uprava za saobraćaj, dok je ugovoreni rok za završetak posla početak naredne godine.

,,Najnoviji podaci ASP-a dobijeni zvaničnim putem pokazuju da je zaključno sa septembrom ove godine Uprava za saobraćaj od svog dijela za finansiranje isplatila oko 16,4 miliona eura, što nije dovoljna dinamika isplata za posao koji treba da bude finalizovan za svega nekoliko mjeseci", naglašavaju u ovoj organizaciji.

Prema pouzdanim saznanjima ASP-a, dodatni radovi tiču se kanalizacione mreže i napajanja strujom, što će biti trošak koji će "pasti" na Upravu za saobraćaj i na Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), čije poslovanje plaćaju potrošači kroz račune za struju.

Ugovor za rekonstrukciju saobraćajnice Tivat–Jaz, sa izgradnjom dijela regionalnog vodovoda, zaključen je sa kineskim konzorcijumom Shandong. Kinezi su kao podizvođača angažovali firmu Bemaks, koja praktično izvodi kompletne saobraćajne radove. Regionalni vodovod je svoj dio posla povjerio Indelu, ali je njen izvor ranije rekao da je i tu podizvođač Bemaks.

Ova nevladina organizacija u posjedu je dokumentacije koja pokazuje da je kineski konzorcijum mjesecima ranije zatražio oko dva miliona eura zbog razlike u cijeni za nabavku vodovodnih cijevi i dodatnih pola miliona zbog kašnjenja početka radova, dok nije izdata građevinska dozvola, ali nadzorni organ nije priznao taj zahtjev, pa je u ovom času nejasno da li će kineska strana ići na žalbeni postupak shodno FIDIC proceduri, na osnovu koje je posao zaključen.

Nadzorni organ je italijanski konzorcijum IRD Engineering and PPG i izabran je još 2020. godine. Neposredno prije njegovog izbora procjena za izgradnju bulevara od Tivta do Jaza bila je da će koštati 25 miliona eura i da će posao biti završen do marta 2023. godine. Međutim, ugovor je u martu 2023. tek bio zaključen i za cijenu od 54 miliona eura, koja će izgledno biti uvećana, dok će završetak posla kasniti najmanje do naredne turističke sezone.

Raniji anonimni izvor rekao je ASP-u da se u investiciju rekonstrukcije puta od Jaza do Tivta ušlo na osnovu idejnog projekta iz 2019. godine, za koji se ukazuje da je faličan.

ASP-u je iz Uprave za saobraćaj predočeno da se u isto vrijeme radi o kompleksnom projektu, a kao primjer se ukazuje da je kružni tok na saobraćajnici građen godinu i po, dok je na dionici na putu Rožaje – Špiljani završen za 20 dana, ili, da je uz dio lokacije potisni cjevovod za kanalizaciju, čije bi oštećenje moglo da zaprijeti izlivanju u zaliv, pa su radovi morali da budu usporeni, a tu su i brojne opstrukcije na terenu.

Ova saobraćajnica finansira se iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj.

Glavni radovi obuhvataju saobraćajnicu od oko 16 kilometara i uključuju proširenje puta cijelom dužinom za dva metra, uređenje ivičnog pojasa za pješake, rekonstrukciju pet manjih mostova, izgradnju pet paralelnih mostova, rekonstrukciju postojećih potpornih zidova i izgradnju novih, piše Dan.

Radovi, takođe, obuhvataju izgradnju 11 novih kružnih tokova, uređenje autobuskih stajališta sa obje strane puta, postavljanje rasvjete, izgradnju novog regionalnog vodovoda i oko 2,2 kilometra izmještanja postojećeg sa neophodnim šahtovima i skretanjima, kao i postavljanje optičkih kablova.

,,Radovi su podijeljeni na devet dionica, a izvođač još nije uveden u dvije poslednje dionice. Shodno najnovijem razvoju situacije, očekuje se novi dinamički plan radova, koji će biti praćen zaključenjem aneksa ugovora", kažu iz ASP-a.