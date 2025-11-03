Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti dva do četiri centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Profimedia

Litar eurosupera 95 i 98 će poskupiti po dva centa i u narednih 15 dana će koštati 1,41 eura, odnosno 1,44 eura.

Cijena eurodizela će porasti četiri centa i iznosiće 1,35 eura.

Lož ulje će poskupiti tri centa na 1,28 eura.

Posljednje promjene cijena goriva bile su 21. oktobra, kada su sve vrste goriva pojeftinile tri centa.

Prema odredbama Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata, naredni obračun će se obaviti 17. novembra, a eventualno izmijenjene vrijednosti naftnih derivata važiće od 18. novembra.