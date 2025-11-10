Školjka jaja poskupiće od 30 do 50 centi, u zavisnosti od klase jaja.

Izvor: YouTube/JerryJamesStone

To je u Bojama jutra na Televiziji Vijesti kazao Luka Jokić član Udruženja proizvođača jaja Crne Gore.

Najavio je da bi jaja mogle da poskupe krajem ove ili početkom naredne sedmice.

"Jaja će poskupiti od tri do pet centi po komadu, odnosno školjka od 10 jaja poskupiće od 30 do 50 centi zavisno od klase jaja", kazao je on, navodeći da je trenutno cijena jaja zavisno od klase od 1,9 do 2,29 eura, pišu Vijesti.

Jokić je podsjetio i da su jaja posljednji put poskupjela prije dvije i po do tri godine.

Do poskupljenja je, kako je pojasnio, moralo da dođe jer je u međuvremenu skočila cijena radne snage, cijena ambalaže, rezervinh djelova, sirovina, ostalih imputa.