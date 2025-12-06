Ove godine, REGAGEN je ponovo donio odluku 21. novembra, objavljujući je na sajtu 28. novembra. „Vijesti“ su objavile da će cijena struje od 1. januara rasti oko dva odsto, ali od premijera ni traga.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

REGAGEN je 21. novembra donio odluku o cijenama struje, objavio je na svom sajtu 28. novembra, a od premijera Milojka Spajića ni traga ni glasa. Lani, kada je objavljena odluka o poskupljenju struje, Spajić se odmah oglasio i poručio da do povećanja cijene neće doći. Ove godine ga nema ni da se oglasi na društvenim mrežama, a kamoli da odgovori na pitanja portala „Dan“.

Prošle godine REGAGEN je odlučio da cijena električne energije poraste 3,1 odsto zbog mrežnih usluga u 2025. godini. Spajić se tada brzo oglasio, poručivši da Vlada ima mehanizam da neutralise poskupljenje. Organizovao je sastanak sa ministrom energetike Sašom Mujovićem i direktorima energetskih kompanija, tražeći model po kojem cijene struje za građane neće rasti. Elektroprivreda (EPCG) je kroz popuste uspjela neutralisati rast od 3,1 odsto.

Ove godine, REGAGEN je ponovo donio odluku 21. novembra, objavljujući je na sajtu 28. novembra. „Vijesti“ su objavile da će cijena struje od 1. januara rasti oko dva odsto, ali od premijera ni traga. Portal „Dan“ je u utorak poslao pitanja kabinetu premijera: da li će tražiti od EPCG da smanji račune za struju uz pomoć popusta, da li će država finansirati subvencije za građane i da li će organizovati sastanak sa ministrom energetike i direktorima državnih energetskih kompanija. Odgovora još nema.

Lani je u isto vrijeme počela i primjena programa „Evropa sad 2“, što je vjerovatno bio razlog zbog kojeg je Spajić tada reagovao i spriječio rast cijena. Ove godine nema ga ni da komentariše situaciju, pa se očekuje povećanje cijene struje od oko dva odsto. Poskupljenje može biti i veće ukoliko EPCG poveća cijene svojih usluga, odnosno aktivne energije. Najave zasad govore da EPCG ne planira dizanje cijena, iako je krajem septembra kompanija imala preko 80 miliona minusa zbog ekološke rekonstrukcije Termoelektrane Pljevlja.

Ministarstvo energetike (MEiR), koje vodi Admir Šahmanović, takođe je upitano da li planira da neutralise najavljeni rast cijene, kao i da li premijer ima zahtjeve prema njima ili planira da u budžetu obezbijedi sredstva za nadoknadu tog rasta. Odgovora iz Ministarstva takođe nije bilo.

Portalu „Dan“ su upućena i pitanja EPCG-u: koliko ih je koštalo neutralisanje rasta cijena kroz popuste u ovoj godini i hoće li slični popusti biti primijenjeni u narednoj, kao i da li je premijer imao zahtjeve u vezi sa tim. Odgovori se očekuju u narednim danima.

S obzirom da je lani premijer brzo reagovao, a ove godine se ne oglašava ni dvije sedmice nakon objave odluke REGAGEN-a, sve ukazuje da će cijene struje od 1. januara rasti. Pitanje je samo da li će rast biti oko dva odsto ili veći, s obzirom na to da EPCG može mijenjati cijene tokom godine uz obavezu da potrošače obavijesti 15 dana unaprijed.

Rast cijena struje gotovo uvijek povlači poskupljenje i drugih proizvoda i usluga. Od 2020. godine privrednim subjektima u Crnoj Gori često nije potrebno mnogo razloga za povećanje cijena, pa se očekuje da će i poskupljenje struje iskoristiti u tu svrhu.