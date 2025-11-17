Sve vrste goriva od ponoći će biti skuplje, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Profimedia

Eurosuper 98 koštaće 1,47 eura, što je poskupljenje od tri centa. Dva centa biće skuplji Eurosuper 95 i cijena za litar biće 1,43 eura.

Eurodizel će od ponoći biti skuplji pet centi i koštaće 1,40 eura.

Litar lož ulja koštaće 1,30 eura, što je poskupljenje od dva centa.

“Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata naredni obračun će se obaviti 1.decembra 2025.godine, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 2.decembra 2025.godine”, zaključuje se u saopštenju.