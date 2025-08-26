Zaposleni Željezničke infrastrukture Crne Gore (ŽICG) nisu odbili zarade od 1.000 eura koje im je menadžment preduzeća ponudio, saopštio je u ime njih 85 otpravnika vozova, TK dispečera i saobraćajnih dispečera, Andrej Kaluđerović.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

“Želimo jasno i nedvosmisleno istaći: mi nismo odbili ponuđene zarade od 1.000 eura. Te zarade prihvatamo, ali ih ne možemo prihvatiti bez garancije kada će one stupiti na snagu i biti isplaćene. Prazna obećanja koja nemaju rok ne znače ništa, to može ostati mrtvo slovo na papiru mjesecima ili godinama”, ističe se u saopštenju.

Poručuje da zaposleni ne odbijaju dogovorenu zaradu, već traže minimum ozbiljnosti, konkretan i obavezujući datum početka isplate.

“Do tada zahtijevamo da Odbor direktora i izvršna direktorica obezbijede mjesečnu isplatu od 200 eura, kao prelazno rješenje, do usvajanja kolektivnog ugovora. Bez jasne garancije ne možemo i nećemo pristati da radimo, jer smo već mnogo puta bili prevareni i dovedeni u situaciju da čekamo neispunjena obećanja”, naveo je Kaluđerović.

Poručuje da je stav zaposlenih jasan – sa garancijom odmah počinju da rade, a bez garancije, nema povratka na posao.

“Poručujemo javnosti da ovo nije pitanje tvrdoglavosti, već opstanka nas i naših porodica. Mi želimo da radimo, ali tražimo sigurnost i poštovanje koje nam pripada”, zaključuje se u saopštenju.