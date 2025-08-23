Grupa od 85 zaposlenih u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore, otpravnika vozova, TK dispečera i saobraćajnih dispečera, danas je javno demantovala tvrdnje menadžmenta o navodnoj političkoj opstrukciji.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

U saopštenju, koje sudostavili medijima, ističe se da su upravo zaposleni „glavna karika u željezničkom sistemu“ te da bez njihovog rada ne bi bilo ni putničkog ni teretnog saobraćaja, kako prenosi CdM.

Oni optužuju menadžment da svojim „opstrukcijama, ignorisanjem i manipulacijama“ ugrožava funkcionisanje sistema i dovodi do kolapsa u pružanju usluga.

Radnici podsjećaju da su 22. avgusta 2025. godine, od 9:00 časova, obustavili rad, jer su iscrpili sve druge načine da ukažu na probleme. Na peronu je bilo oko 50 zaposlenih, ali niko iz menadžmenta nije došao da razgovara s njima, kako prenosi CdM.

Umjesto toga, u 16:50 zaposlenima je dostavljen dopis sa ultimatumom da se prvo pokrene saobraćaj, a tek potom razgovara. Menadžment je potom, kako tvrde radnici, napustio zgradu i otišao kući.

„Mi nismo postavili nikakav ultimatum. Naše jedino traženje je razgovor“, poručuju zaposleni i naglašavaju da poslodavac, prema Zakonu o radu i međunarodnim konvencijama, ima obavezu da pregovara sa zaposlenima.

Radnici kritikuju i činjenicu da menadžment, kako tvrde, konstantno targetira pojedince i pokušava ih politički diskreditovati, dok je obustava rada zajednički stav svih 85 zaposlenih, kako prenosi CdM.

„Priča o političkoj opstrukciji je čista izmišljotina i pokušaj lične diskreditacije“, navodi se u saopštenju.

Zaposleni dodaju da menadžment nije poštovao zakonske obaveze i da bi problemi mogli biti riješeni za sat vremena da je došlo do dijaloga. Takođe, demantuju tvrdnje o „ograničenom budžetu“ i navode da postoji finansijsko i pravno rješenje: naplata dugova drugih železničkih preduzeća prema ŽICG, čak i u mjesečnim ratama.

„Zbog ovakvog neodgovornog i nezakonitog ponašanja štetu trpe zaposleni, putnici i cijela privreda. Menadžeri svojim postupcima urušavaju sistem i krše osnovna radna i socijalna prava zaposlenih“, zaključuju radnici i traže dijalog, poštovanje prava i ono što im po zakonu pripada.