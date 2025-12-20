Šef ukrajinske obaveštajne službe Kirilo Budanov upozorava da je Rusija svoje planove za direktnu agresiju na Evropu pomjerila sa 2030. na 2027. godinu, pri čemu bi baltičke zemlje mogle biti glavna meta.

Izvor: YouTube printcreen

Rusija je svoje planove za direktnu agresiju pomjerila sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa sve glasnije govori o riziku od direktnog sukoba, pri čemu bi se baltičke zemlje mogle naći pod okupacijom. Ovu zabrinjavajuću informaciju iznio je general-pukovnik Kirilo Budanov, načelnik Glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine.

"Rusija misli da je Zapad slab i neodlučan"

Budanov je naveo da Moskva nema mnogo opcija za širenje svog uticaja.

„Na sjeveru je samo Arktički okean i dalje u krugu – Amerika. To nije opcija, jer bi bolelo. Na istoku, Tihi okean i opet Amerika. Odgovor je isti. Na jugu Kina, što bi bilo potpuno katastrofalno – kopnena granica, uslovi bi bili isti kao kod našeg rata sa Ruskom Federacijom, samo za njih. Ostaje samo Zapad, koji je u njihovom shvatanju, oprostite na izrazima, pohlepan, bolestan, slab i neodlučan“, rekao je Budanov.

Načelnik ukrajinske obavještajne službe istakao je da je, prema prvobitnom planu, Rusija trebalo da bude spremna za djelovanje 2030. godine. Međutim, ti planovi su sada revidirani, a rokovi skraćeni na 2027. godinu. Prema Budanovu, Rusija sebe vidi kao imperiju koja se „uvek mora negde kretati radi širenja svog uticaja i teritorije“.

"Poljsku razmatraju samo za udare"

Kada je riječ o Poljskoj, Budanov je pojasnio da ona trenutno nije u planovima za okupaciju, već za vojne udare.

„Poljska se sada, prema planovima koji su nam poznati, razmatra isključivo za udare, za vojnu kampanju bez zauzimanja“, izjavio je.

Ova upozorenja dolaze u vrijeme pojačanih diplomatskih aktivnosti. Prije nekoliko dana u Helsinkiju je održan prvi samit zemalja istočnog krila EU, posvećen bezbjednosti i zaštiti spoljnih granica Unije i NATO-a, na kojem su učestvovali predstavnici Poljske, Finske, Švedske, Litvanije, Letonije, Estonije, Rumunije i Bugarske.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute takođe je izrazio ozbiljnu zabrinutost. Tokom govora u Berlinu izjavio je da je Savez „sledeća meta Rusije i da se već nalazi u zoni rizika“. Prema Ruteovom mišljenju, blok mora odmah da djeluje kako bi spriječio novi rat u Evropi, naglasivši da je prijetnja iz Rusije direktna i rastuća.