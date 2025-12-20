Na sastanku je takođe istaknuta važnost promocije sporta, zdravih stilova života i uspješnog predstavljanja Crne Gore kroz rad i rezultate sportista koji su ujedno i pripadnici državnih institucija.

Izvor: Uprava Policije CG

V.d. direktora Uprave policije Lazar Šćepanović upriličio je prijem za Nemanju Čađenovića, svršenog polaznika Policijske akademije koji je nedavno na Svjetskom prvenstvu u kik-boksu u Abu Dabiju osvojio titulu vicešampiona svijeta. Na prijemu je prisustvovao i predsjednik Kik-boks saveza Crne Gore Ivan Strugar, nekadašnji višestruki šampion Evrope i svijeta u ovom sportu.

Tom prilikom, Šćepanović je Čađenoviću uručio rješenje o raspoređivanju u Posebnu jedinicu policije, naglašavajući da će kao pripadnik elitnih jedinica imati dodatnu motivaciju, mogućnosti i uslove za nesmetano sprovođenje trenažnog procesa.

„Čađenović je uzoran primjer službenika Uprave policije i dostojan reprezentant Crne Gore na međunarodnoj sceni. Pružamo mu punu podršku za dalji sportski i profesionalni razvoj“, istakao je Šćepanović, čestitajući mu na izuzetnom sportskom uspjehu.

Na sastanku je takođe istaknuta važnost promocije sporta, zdravih stilova života i uspješnog predstavljanja Crne Gore kroz rad i rezultate sportista koji su ujedno i pripadnici državnih institucija.