Predstavnici štrajkača Željezničke infrastrukture (ŽICG) odbili su povećanje plata koje su im na sastanku u prostorijama tog državnog preduzeća ponudili iz menadžmenta, prenosi Pobjeda.

Prema pisanju Pobjede, zaposleni su najavili da blokadu željezničkog saobraćaja nastavljaju do daljnjeg, iako su upozoreni da je to zabranjeno crnogorskim zakonima.

Na sastanku kojem su prisustvovali i nadležni za željeznice u Ministarstvu saobraćaja ponuđeno je podizanje plata koje u novčanom iznosu pojedinačno iznosi oko 300 eura zavisno od godina staža i pozicije, navodi taj medij.

Direktorka ŽICG Marina Bošković rekla je da je odbijena ponuda.

“Obavještavam građane i javnost da je ovaj menadžment, oba reprezentativna sindikata i predstavnici Ministarstva pristao da značajno poveća zarade svim zaposlenima. Ponuda koju smo dali je: za otpravnika vozova – srednja školska sprema sa jednom godinom staža: 1000 eura do 1160 eura u zavisnosti od mjeseca“, istakla je Bošković.

Kako je dodala, otpravnik sa 15 godina radnog staža primao bi od 1045 eura do 1208 eura u zavisnosti od mjeseca.

„Dakle uvećanje od minimum 300 eura za nekog ko je tek počeo da radi“, kazala je Bošković.

Sve ovo je, dodajla je, odbijeno uz nove zahtjeve za dodatnim uvećanjem od stimulansa za 25 odsto, „što nije po zakonu i ne može biti prihvaćeno ni od ovog, niti bi moglo od bilo kog menadžmenta i sindikata na svijetu“.

„Ponuda je bila u skladu sa zakonom i predstavljala je dobru osnovu za dalje unapređenje zaposlenih. Međutim, ista je odbijena, što dodatno pojačava naše sumnje da iza dijela štrajkača stoje elementi i organizovane grupe čiji je cilj sabotaža države“, rekla je Bošković.

Pozvala je one koje hoće da prihvate ponudu da potpišu ugovor i vrate na posao.

„Pozivam one koji hoće da je prihvate, da potpišu ugovor i da se vrate na posao, kako ne bi postali nesvjesni saučesnici u planiranoj diverziji protiv svoje države. ŽICG je otpočela proceduru angažovanja osposobljenih kadrova iz naše i država iz okruženja kao logističku ispomć u cilju uspostavljanja saobraćaja, i očekujemo da do istog dođe u najskorijem roku“, saopštila je Bošković.

Pozvala je policiju i tužilaštvo da reaguju, jer se, kako je navela, radi o „kritičnoj infrasturkturi“.

„Istovremeno pozivamo policiju i tužilaštvo da posle četiri dana ignorisanja ove nezakonite blokade, u skadu sa svojim zakonskim nadležnostima preduzmu aktivnosti u pravcu deblokade željezničkog saobraćaja, jer se radi o kritičnoj infrastrukturi koja je od značaja za državu Crnu Goru“, zaključila je Bošković.

Podsjetimo, jutros oko osam sati počeli su razgovori između predstavnika radnika ŽICG i predstavnika menadžmenta, sindikata i Ministarstva saobraćaja.

Dio zaposlenih ŽICG, koji traže veće zarade, u petak je obustavio rad, a time lokalni i međunarodni saobraćaj na pruzi Beograd–Bar.

Ranije su iz odbora direktora ŽICG konstatovali da svako uvećanje zarada treba da bude u zakonskim okvirima, kroz pregovore sa reprezentativnim sindikatima, u cilju izrade i zaključivanja Kolektivnog ugovora.