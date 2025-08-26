Obustava rada dijela zaposlenih u Željezničkoj infrastrukturi zaustavila je više od 220 vagona, od čega je oko 130 punih robom namijenjenom pretovaru u Luci Bar, te paralisala teretni i putnički saobraćaj u državi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dok u Luci Bar i Željezničkom prevozu navode da se gubici brzo gomilaju, ali ih ne preciziraju, Montecargo je saopštio da zbog zastoja dnevno gubi oko 20 hiljada eura. Putnici se umjesto vozovima prevoze sa 25 do 30 autobusa dnevno, prenose Vijesti.

Grupa zaposlenih Željezničke infrastrukture (ŽICG) od 85 otpravnika vozova, dispečera telekomande (TK) i saobraćajnih dispečera od petka je trajno obustavila svoj rad, a time i promet vozova u cijeloj Crnoj Gori jer od menadžmenta te kompanije traže veće plate. Oni su ovu blokadu zvanično najavili u prošlu srijedu i tražili razgovor sa čelnicima ŽICG-a. Radnici i menadžment juče su imali višesatni sastanak koji nije doveo do dogovora, pa je blokada željezničkog saobraćaja ušla u peti dan.

Direktor Luke Bar Ilija Pješčić je za “Vijesti” kazao da bi produženje obustave moglo ugroziti i višegodišnje ugovore koji donose najveći dio prihoda i da kompanija zavisi od redovne željezničke dopreme, jer se samo kroz poslove s kompanijama Uniprom i ZiJin realizuje oko 65 odsto godišnjeg pretovara, dok se pod rizikom našao i novi ugovor sa Elektroprivredom Srbije.

“Na početku bih naglasio da od pouzadnosti funkcionisanja željeznice direktno zavisi realizacija dva aktuelna višegodišnja komercijalna ugovora na koje se odnosi prosječno oko 65% ukupnog godišnjeg obima pretovara u 'Luci Bar' - ugovor s firmom 'Uniprom metali' - Nikšić, koji se odnosi na pretovar i skladištenje boksita i ugovor s firmom 'ZiJin' - Bor, koji se odnosi na pretovar i skladištenje koncentrata bakra. Iz navedenog jasno proizilazi zaključak o tome kojih je dimenzija zavisnost poslovanja 'Luke Bar' od redovnosti dopreme/otpreme robe željeznicom. Prethodno navedeno se može uopštiti konstatacijom da nesmetani tok pomenutih roba podrazumijeva funkcionisanje višekomponentnog logističkog sistema (proizvođač - željeznica - luka - brodar - kupci - …) kojem je trenutno jedna karika prekinuta, čime je kao cjelina postao nefunkcionalan. Dakle, svaki od subjekata koji participira u pomenutom logističkom sistemu je, zbog trenutnog stanja, suočen s direktnim i indirektnim troškovima, koji se umnožavaju velikom brzinom i, u nepovoljnim scenarijima, ako se situacija prolongira, mogu čak dovesti do preusmjeravanja tokova roba na druge logisitčke pravce, odnosno do gubitka glavnih poslova za 'Luku Bar'”, istakao je Pješčić.

Prema njegovim riječima, “Luka Bar” ima direktne mjerljive gubitke koji su ekvivalentni izgubljenim prihodima od pretovara robe koja bi se dopremala vagonima, gubitke zbog neiskorišćenosti resursa koji bi se angažovali na predmetnim pretovarnim operacijama, prenose Vijesti.

“Konkretno, upravo sada stoji preko 220 vagona (na pruzi u Srbiji i Crnoj Gori), od kojih je oko 130 puno robe koja treba da stigne u Luku jer je najavljen pretovar u brod. Takođe imamo najavu za nekih nedjelju dana brod boksita, ali nema dopreme robe iz Nikšića, jer je blokirano obustavom rada dijela zaposlenih u ŽICG. Međutim, ponavljam, ako bi se situacija prolongirala i to bilo praćeno smanjenjem količina roba koje se željeznicom usmjeravaju ka Luci Bar ili čak i potpunim preusmjeravanjem tokova roba, onda bi troškovi bili teško mjerljivi, jer poslovi sa Unipromom za pretovar boksita za Luku Bar znače na godišnjem nivou oko tri miliona eura, a posao transporta koncentrata bakra nam donosi preko četiri miliona eura”, kazao je Pješčić, dodajući da “konkurencija na drugim logističlkim pravcima ne miruje i već sada nudi rješenja našim partnerima, ako se kriza nastavi, da se robe preusmjere na druge luke u okruženju što bi za nas bilo pogubno”.

On je rekao da je važno dodati da bi početkom septembra trebalo da započne realizacija novog značajnog ugovora za “Luku Bar” - pretovar i skladištenje uglja za potrebe Elektroprivrede Srbije, koji će direktno zavisiti od adekvatnosti funkcinisanja željeznice - ugalj treba da se u Luku doprema brodovima, a zatim bi se otpremao željeznicom do mjesta potrošnje (termoelektrane u Srbiji).

“Očekivani godišnji prihod od novog posla sa Elektroprivredom Srbije je preko 2,5 miliona eura, i prvi brod sa 65.000 tona uglja je krenuo kao Luci Bar. Cijela situacija je posebno rizična u odnosu na ovaj posao jer poslovni partneri mogu da, cijeneći aktuelizovane rizike, promijene stav o pouzdanosti pravca preko Luke Bar i vrate se na modele snabdijevanja ugljem preko drugih luka, koje su ranije koristili, istakao je Pješčić.

On je naglasio da sve prethodno navedeno ne znači osporavanje prava bilo koje katergorije zaposlenih da zahtijevaju unapređenje svog radnog statusa, već samo pokušaj da se ukaže na evidentne složene rizike (sa ogromnim mogućim posljedicima) s kojima je prekid transporta roba željeznicom povezan.

Iz ŽPCG-a su kazali da je razumljivo da trpe određene gubitke usljed obustave željezničkog saobraćaja, ali je u ovom trenutku teško govoriti o tačnim iznosima.

“Troškovi se prvenstveno odnose na organizovanje alternativnog prevoza i vraćanje sredstava putnicima koji odluče da odustanu od putovanja, kao i na obaveze iz ugovora o prevozu. Međutim, u ovom trenutku najvažnije nam je da obezbijedimo kontinuitet usluge i da putnici imaju adekvatnu zamjenu za željeznički prevoz”, kazali su iz državne željezničke kompanije, dodajući da pored finansijskog aspekta, postoje i organizacioni izazovi, poput koordinacije alternativnog prevoza, rasporeda putnika, logistike na međunarodnim linijama i obezbjeđivanja pratećih usluga.

Shodno važećem redu vožnje ŽPCG dnevno angažuje od 25 do 30 autobusa za koje, kažu u kompaniji, troškovi variraju zavisno od relacije i broja putnika za koje se obezbjeđuje alternativni prevoz.

“Oni, naravno, nisu zanemarljivi, ali kao javna kompanija osjećamo odgovornost da prioritet bude nesmetan prevoz putnika. Angažovanje alternativnog prevoza vrši se isključivo kroz ugovor ŽPCG-a s prevoznikom izabranim putem javnih nabavki - ne radimo ad-hoc angažovanja”, naveli su u ŽPCG.

Dodali su da, iako se radi o vanrednoj situaciji, svi polasci se organizuju alternativnim prevozom autobusima shodno važećem redu vožnje, te da putnici, naravno, primjećuju razliku u odnosu na putovanje vozom, ali ŽPCG ulaže napore da redovnost i kvalitet usluge ostanu na očekivanom nivou.

Iz Montecarga su “Vijestima” kazali da zbog zastoja željezničkog saobraćaja dnevno gube 20.0000 eura.

“Međutim, ova blokada dovodi do narušavanja ugovorenih obaveza prema poslovnim partnerima, što ugrožava našu reputaciju kao pouzdanog prevoznika. Dugoročniji prekid može rezultirati trajnim gubitkom strateških klijenata, poput velikih energetskih i industrijskih kompanija, koje mogu preusmjeriti transport na druge pravce i pružaoce usluga”, kazali su iz ovog državnog preduzeća.

Navode za primjer da je potpisan Ugovor za prevoz uglja za potrebe Elektroprivrede Srbije koji počinje s realizacijom početkom septembra i njegova vrijednost je 2.250.000,00 eura i ovaj posao je preusmjeren na Luku Bar prvi put. “Ovo je samo jedan od poslova koji je Montecargo zaključio u ovoj godini, što dodatno pojašnjava našu već datu izjavu o milionskim gubicima koje bismo pretrpjeli, a samo možemo pretpostaviti kolike će gubitke imati one kompanije koje posluju s nama i to: Luka Bar, Port of Adria, Uniprom metali, Stelantis, TCL, HBIS, Stratemis, Mbox, Panšped, Elan Continental, Srbija Kargo...”, kazali su iz kompanije.

Iz Montecarga su ocijenili da ovakva situacija dodatno komplikuje već osjetljivo stanje u željezničkom sistemu, koji se bori za opstanak i razvoj i, ako se problem ne riješi brzo, posljedice neće biti samo privremene, već dugoročne i sistemske.