Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Predstavnik grupe zaposlenih Željezničke infrastrukture (ŽICG) Andrej Kaluđerović je kazao da nisu postigli dogovor sa menadžmentom te firme, pa će se blokada saobraćaja vozova nastaviti.

Naglasio je da nisu odbili cjelokupnu ponudu ŽICG, već su se nekih stavki odrekli i smanjili određene koeficijente.

"Nastavljamo blokadu. Mi smo spremni na razgovore od petka, zamislite ozbiljnost Vlade i menadžmenta da smo tek danas došli da razgovaraju, a sve trpe brodovi, putnici, privreda...", naglasio je Kaluđerović.

Kazao je i da je menadžment izašao sa izjavama iako nije urađen zapisnik sa sastanka, a oni ga nisu potpisali. Dodao je da su napravili ustupke i povukli rad nedjeljom i beneficirani radni staž, pišu Vijesti.

Tvrdi da nisu u pitanju sitnice, kako tvrde reprezentativni sindikati, već je neko pokušao da im pogazi dostojanstvo i da nisu diverzanti.

On je na izjavu direktorke ŽICG, da će pronaći i obučiti kadar kako bi se promet vozova nastavio, kazao da to treba da urade - ali da oni ostaju pri zahtjevima.

Tvrdi da inženjeri mogu da rade, ali je pitanje pod kojim koeficijentima, te da nije tačno da su neki odustali od blokada.

Naglasio je da su tražili garancije o kolektivnom ugovoru, odnosno kada će biti potpisan, ali da nisu mogli da ih dobiju.