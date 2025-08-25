U vozu koji je u petak ušao u podgoričku Željezničku stanicu, nekoliko minuta nakon početka obustave željezničkog saobraćaja koju su organizovala 84 radnika Željezničke infrastrukture (ŽICG), bili su zarobljeni 18 vozila i jedan motocikl.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Akcija koju su iz ŽICG najavili u subotu počela je sa sat i 15 minuta zakašnjenja, jer su se čekali vlasnici vozila koji su kombijem, organizovano, dovezeni na stanicu. Samo je manji broj vlasnika došao u svojoj organizaciji, kako prenosi Dan.

Operacija, u kojoj su učestvovali radnici Montekarga i Željezničkog prevoza, počela je kada je vlasnik prvog vozila na vratima auto-vagona stigao na podgoričku Željezničku stanicu.

Iskrcavanju vozila prisustvovao je i inspektor željezničke struke iz Ministarstva sobraćaja, koji nije bio raspoložen da daje izjave.

Iskrcavanju vozila nije prisustvovao niko iz menadžmenta Željezničke infrastrukture, niti iz grupe radnika, otpravnika vozova i dispečera, koji su svojim štrajkom uzrokovali do sada neviđenu blokadu željezničkog prevoza u Crnoj Gori, kako prenosi Dan.

Iskrcavanje, kako smo se mogli uvjeriti, nije bilo nimalo jednostavno. Akcija je izvedena tako što su vlasnici vozila odvezli svoja auta preko šina do šlep-vozila, nakon čega bi vozilo dočekao "pauk" Glavnog grada, koji je zatim bezbjedno prevozio automobile do asfaltiranog dijela perona na stanici.

Da će zaustavljanje međunarodnog voza i posledično onemogućavanje stranih državljana da raspolažu svojom imovinom biti problem koji prevazilazi i ŽICG i radnike u štrajku bilo je jasno već u petak, nakon apela izvršne direktorke ŽICG Marine Bošković i saopštenja Ministarstva saobraćaja, kako prenosi Dan.

Kako je nezvanično potvrđeno, vozna karta ima oblik ugovora kojim se garantuje dolazak na željenu destinaciju, kako putnika, tako i njegove imovine. Sve ostalo je kršenje ugovora koje podliježe sankcijama, kako prenosi Dan.

Montekargo će biti prinuđen da nastalu štetu, koja će biti milionska, potražuje od ŽICG kao pravnog lica koje po zakonu odgovara za štetu koju njegovi zaposleni prouzrokuju trećim licima zbog blokade željezničkog prevoza, saopšteno je iz te kompanije.

Kako su dodali, ŽICG će usljed toga, izvjesno, biti prinuđena da se regresira u istom iznosu od svojih zaposlenih koji su uzrokovali nastalu štetu usljed organizacije i učešća u obustavi saobraćaja, kako prenosi Dan.

"Obustava saobraćaja u ŽICG već se odražava na poštovanje rokova prevoza. U stanicama Prijepolje i Požega čekaju otpremu vozovi sa automobilima iz Kragujevca i bakarnim koncentratom iz Bora, dok iz Nikšića čekaju vozovi sa boksitom za Bar, a iz Bara vozovi sa cementom za Srbiju. Sve to je onemogućeno jer se vozovi ne mogu primiti i otpremiti zbog obustave rada od strane otpravnika", ukazuju u saopštenju.

Kako dodaju, zbog kašnjenja u isporuci robe, doći će i do kašnjenja brodova, što će dovesti do milionske štete, a osim toga i do mogućnosti da njihovi komitenti ugovorene poslove preusmjere na druge pravce.

Na putu je i brod utovaren sa 65.000 tona uglja za EPS posao koji se prvi put usmjerava preko Luke Bar i Montekarga za Srbiju. Takođe, u Luku Bar je već pristigao brod sa 11.000 tona uglja za našeg komitenta HBIS iz Smedereva, koji ne može da se otpremi zbog nastale situacije, tj. obustave saobraćaja od strane otpravnika vozova u ŽICG.

"Štetu zbog ovoga trpe Montekargo, Luka Bar, Uniprom, Stellantis, TCL i HBIS, a ona ozbiljno ugrožava privredni sistem i u Crnoj Gori i u regionu", saopštili su iz Montekarga, kako prenosi Dan.