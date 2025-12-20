Desingerica zabranjen u BIH? Pisali da ministarstvo stoji iza otkazivanja nastupa, reper otkrio šta se dešava

Reper Dragomir Despić Desingerica otkrio razlog otkazivanja koncerta

Izvor: Printscreen / Ami G show

Muzičar Dragomir Despić Desingerica trebao je nastupiti 20. decembra u Ljubuškom, Bosna i Hercegovina, ali koncert se neće održati, a on se oglasio povodom situacije.

Prema izvještajima bosanskih medija, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona navodno je zabranilo održavanje nastupa. Odluka je, kako se navodi, donijeta neposredno prije koncerta, a organizatorima je saopšteno da koncert ne može biti realizovan na planiranoj lokaciji i u predviđenom terminu. Zvanično obrazloženje do sada nije objavljeno.

Desingerica je, međutim, demantovao tvrdnje da je njegov nastup zabranjen, ističući da navodi medija ne odgovaraju stvarnom stanju.

"Nastup je pomjeren za utorak i ništa nije otkazano. Pred Novu godinu je ludnica, radiš svaki dan i onda se pomješaju datumi i onda jedan nastup mora da se pomjeri. Ništa strašno i ništa što se inače ne dešava kad si pun posla", rekao je Despić za Informer.