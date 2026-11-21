Iz PES-a poručuju da je neophodno zaustaviti nekontrolisani rast cijena i zaštititi standard građana.

Izvor: Evropa sad

Pokret Evropa sad (PES) radi na pripremi novog zakonskog rješenja koje bi regulisalo formiranje cijena u privredi u situacijama kada inflacija u Crnoj Gori premaši onu u eurozoni, saopšteno je iz te partije.

Iz PES-a poručuju da je neophodno zaustaviti nekontrolisani rast cijena i zaštititi standard građana.

„Kako je najavio poslanik Tonći Janović, već u decembru, a sigurno od januara, ponovo će se pokrenuti akcija 'Limitirane cijene', koja je već dala rezultate i kojom će biti obuhvaćen širok spektar proizvoda. Cilj ovih mjera je kontrolisani nivo cijena koje građani mogu da plate i dodatno povećanje njihovog životnog standarda“, navodi se u objavi PES-a na Iksu.

Iz te partije ističu da će novo zakonsko rješenje biti usmjereno na kontrolu formiranja cijena u okolnostima kada domaća inflacija bude veća od one u eurozoni.