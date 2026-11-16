Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore razmatraće sjutra inicijativu Pokreta Evropa sad (PES) za održavanje kontrolnog saslušanja povodom mogućeg hibridnog stranog uticaja na medijski i politički prostor države.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz PES-a je ranije saopšteno da inicijativom traže ispitivanje finansijskih, vlasničkih i poslovnih odnosa televizijskih emitera sa nacionalnom pokrivenošću sa kompanijama M:tel, Alta bankom, Alta Pay Group i drugim povezanim subjektima, piše Dan.

Iz te partije su naveli da je cilj inicijative da se utvrdi da li su finansijski, telekomunikacioni i medijski kanali korišćeni za uticaj na javno mnjenje, uređivačku politiku i demokratske procese u Crnoj Gori.

PES predlaže da Odbor održi kontrolno saslušanje predstavnika nadležnih bezbjednosnih i državnih institucija i zatraži podatke o finansijskim, vlasničkim i poslovnim vezama obuhvaćenih subjekata.

U inicijativi se navodi da je potrebno utvrditi i da li postoje osnovi za sumnju u koordinisano djelovanje koje bi moglo ugroziti medijski pluralizam, informativnu bezbjednost i demokratski poredak Crne Gore, javlja Dan.

Premijer i lider PES-a Milojko Spajić kazao je, povodom najave podnošenja inicijative, da aktuelni procesi u zemlji i regionu potvrđuju ozbiljnost i kvalitet informacija kojima raspolažu crnogorske i partnerske bezbjednosne službe.

On je naveo da očekuje da će se kroz institucionalno djelovanje i na osnovu činjenica pokazati ko je branio državne interese, a ko je, kako je kazao, pokušavao da ugrozi stabilnost Crne Gore i zaustavi njen evropski put.