Odbor za bezbjednost i odbranu razmatrao je inicijativu PES-a za kontrolno saslušanje povodom mogućeg hibridnog stranog uticaja na medije i politički prostor Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore razmatrao je danas inicijativu Pokreta Evropa sad (PES) za održavanje kontrolnog saslušanja povodom mogućeg hibridnog stranog uticaja na medijski i politički prostor države.

Poslanica PES Jelena Nedović rekla je da je ostatak politilčkih subjekata očito čekao tu stranku da pokrene ovu inicijativu. Ona je predložila da se sasluša čelnik URA Dritan Abazović da objasni saradnju sa Aleksandrom Vučićem, projekat Otvoreni Balkan i zašto je zaustavljen EU put.

Nedović je rekla da je važno ispitati veze medija sa nacionalnom pokrivenošću sa Alta Paz, Alta Banka i M-tel, kao i povezanim subjektima.

“Kao i da li iza tih odnosa postoje interesi koji prevazilate poslovnu saradnju. Saslušavaćemo predstavnike ANB-a i direktora Uprave policije, pozvaćemo i predstavnike AMU, te predstavnike Ministarstva kulture i medija i guvernerku CBCG. Od guvernerke je bitno da dobijemo informacije o regulatornim tokovima vezano za Alta banku, a da dobijemo pojašnjenje njene izjave da je bilo pritisaka na nju zbog te banke”, rekla je Nedović.

Kako je rekla, imali smo i unutrašnje uticaje na medije, a posebno jer je potvrđena optužnica SDT-a protiv Aleksnadra Mijajlovića, a optužena su i lica koja su bila zaposlena u ANB i Tužilaštvu.

“Ne treba zaboraviti i unutrašnje uticaje i pokuaje diskreditacije političkih protivnika. PES nema šta da krije, i zato smo pokrenuli ovu inicjativu”, rekla je Nedović.

Ona je upozorila da je svojevremeno bila na meti snažnih kritika kada je rekla da pojedini domaći mediji ne rade u interesu države.

“A sada se vidi ko je davao novac, kakvi su bili kanali uticaja i ko je radio a ko nije, u interesu države”, rekla je Nedović.

Poslanik GP URA Zoran Mikić rekao je da nema ništa sporno da predstavnici te stranke odgovore na sva pitanja, a kazao je da upravo premijer Milojko Spajić bježi od parlamenta.

“Važno je da se održe dvije sjednice kao kontrolno saslušanje, na jednoj da budu bivši i sadašnji premijer pa neka pita ko god šta želi, a na drugoj da saslušamo sve predstavnike institucija koje ste predložili u svom predlogu”, kazao je Mikić.

Poslanik ES Nikola Zirojević rekao je da je ova inicijativa nepotrebna i nije predata u skladu sa poslovnikom.

“Piše da saslušavamo predstavnike nadležnih institucija. Imena nijesu navedena. Ipak, poslije tri godine došli ste na naše. Mi ćemo ovo podržati. A kada otvorimo ove teme, naći ćemo vas, naših imena tu nema sigurno”, rekao je Zirojević.

Parlamentarac iz redova DNP-a Vladislav Bojović kazao je da posebno na odboru treba otvoriti pitanje hibridnih uticaja Andreja Plenkovića i Hrvatske. Ipak, upozorio je da ne očekuje da PES podrži takav predlog.

Predstavnik Bošnjačke stranke Mirsad Nurković rekao je da će ta stranka podržati inicijativu za kontrolno saslušanje, jer ništa ne smije ostati nejasno.

Predsjednik i poslanik DPS Crne Gore Danijel Živković predložio je da se sveobuhvatno ispita hibridni uticaj iz Srbije. On je rekao da posebno treba ispitati poslovanje EPCG i Rudnika uglja sa firmama iz Srbije.

“Treba da pozovemo na Odbor za bezbjednost i direktora Rudnika uglja Pljevlja. Predlažem da pozovemo predstavnike CBCG, konkretno guvernerku koja je saopštila da je trpjela pritiske, zbog slučaja Alta banka. Treba da povozvemo i predstavnike Alta banke, ko god postoji danas zvanično u toj banci. Treba da pozovemo i predstavnike državnog kapitala u Luštica development. Treba naravno i direktora ANB-a, ja bih predložio da ovo dopunimo i pozovemo Zorana Koraća i Igora Dodika. Mislim da su ovo lica koja nam mogu dati dragocjene informacije o ovome što je predmet rada odbora. Vjerujem da ćemo imati dovoljno prostora da otvorimo Anketni odbor i parlamentarnu istragu na veoma važnu temu. Nije ovo pitanje samo vlasti i opozicije. Pokušava se stvoriti utisak da Vučića niko nije vidio sem na televizoru i da niko ništa ne zna”, rekao je Živković.

Najavio je da treba ispitati ko je od zvaničnika iz Crne Gore dobio državljanstvo Srbije nakon juna 2006. godine i ko je iz te zemlje dovodio birače. Najavio je da će DPS podržati inicijativu za kontrolno saslušanje.

Poslanik PES-a Miloš Pižurica kazao je da je nesporno da je prvi saradnik SNS i Aleksandra Vučića u Crnoj Gori bio DPS Crne Gore i njen tadašnji čelnik Milo Đukanović. Pižurica je rekao da su DPS i Đukanović bili aktivni učesnici u dovođenju Vučića na vlast u Srbiji.

“Poznata je fotografija Đukanovića, Vučića i Mohameda Dahlana u Vučićevoj kući u Beogradu. Sam Đukanović je rekao da je ta fotografija nastala bas u Vučićevoj kući. Ne ide se u kućne posjete neprijatelju i protivniku države, nego prijatelju”, rekao je Pižurica.

On je naveo da je sramna epizoda vlasti DPS-a bila saradnja sa Vučićevim tabloidom Informer, koji je bio pravo medijsko blato u Crnoj Gori.

“Pošteno bi bilo da uputite izvinjenje javnosti zbog te saradnje. Trebalo je da kažete da je to bila pogrešna odluka i loša posljedica saradnje DPS-a i SNS-a”, kazao je Pižurica.

Kazao je da je PES na vlasti mimo volje Vučića, jer je upravo sjednica Državne izborne komisije na proljeće 2023. godine pokazala kako je osporena predsjednička kandidatura Milojka Spajića.

Podsjetio je da je Davoru Macuri zabranjen ulazak u Crnu Goru dok je Vučić još bio na vlasti, kao i čelniku Informera Draganu J.Vučićevuću.

“Prema tome, neće biti da se palom vuku mjeri rep. Činjenica je, koju niko ne može da ospori, da su DPS i Đukanović bili prvi saradnici SNS-a i Vučića. Ta saradnja je trajala gotovo deceniju. Vi ste bili saradnik SNS-a a ne Milan Knežević, koga ovdje sada pominjete. Vi treba da pogledate u svoje dvorište. Veoma je bitan detalj i da Vučić 2016. godine direktno izlazi i pomaže DPS-u da ostane na vlasti. Mi smo kandidovali ovu temu, a vjerujemo da će se otvoriti i druge teme i zbog toga mnogima neće biti ugodno”, rekao je Pižurica.

Živković je na to kazao da je i sam premijer Milojko Spajić svojevremeno rekao da su loši odnosi između Crne Gore i Srbije dominatno zahvaljujući politici Đukanovića.

“Tu se nešto ne uklapa. Čujemo kontradiktorne poruke. Spajić je 2024. godine rekao da ne vidi strano miješanje, pa ni iz Srbije, u izbore u Podgorici i Kotoru. A ja tvrdim da je upravo zahvaljujući stranom miješanju došlo do formiranja vlasti u Podgorici. Kazao sam da je zbog djelovanja kriminalnih struktura ta vlast formirana. Te 2024. godine pobijedila je u Podgorici opoziciji. Kako je došlo do preokreta i lista Jakova Milatovića počela saradnju sa onima koje je optužilvala za kršenje Ustava, treba ispitati”, rekao je Živković.

Pižurica je ocijenio da čelnik DPS-a očito teško može da komentariše postupke njegovog prethodnika na čelu stranke. Kazao je da je Đukanović za list “Vreme” svojevremeno čestitao pobjedu Tomislavu Nikoliću, ističući da mu je drago što je na čelu došao “autentični Srbijanac”.

“Tada je rekao ‘Srbija kojoj, sudeći po potencijalima, pripada mjesto lokomotive evropskih integracija Balkana, danas je na začelju upravo zbog toga što su je u prošlosti vodili Crnogorci i oni koji su Beogradu pokušavali da se predstave “većim katolicima od pape”. Da li vas ovo podsjeća na ono što danas o čelnicima Studentske liste govori Vučić”, kazao je Pižurica.

On je rekao da PES neće štititi nikoga, i zalaže se da se sve ispita.

Živković je rekao da neće biti da je Ivan Vuković priveden u Beogradu jer je DPS povezan sa SNS.

“Spajić je izjavio da se vraća u Crnu Goru jer vlast progoni vjernike. Zašto se vratio, kako, gdje je bio, ne ulazim u to, o tome su govorile vaše kolege iz većine. Da se razumijemo, Srbija nikada neće odustati od miješanja u unutrašnja pitanja Crne Gore. To je ideologija. Može biti manje ili više, ali je to tako”, rekao je Živković.

On je rekao da je 2016. godine tadašnja vlast vodila bitku da uvede Crnu Goru u NATO a PES-ovi današnji koalicioni partneri u to vrijeme su koristeći infrastrukturu Moskve radili sve da to spriječe, uz beogradsku podršku.

Naglasio je da Pižurica nikada nije rekao nijednu lošu riječ za politiku sadašnje vlasti, iako je puno razloga za to.

“Očekujem da podržite da na Odboru saslušamo Igora Dodika jer je kazao da je pomogao da se uspostavi partijska infrastruktura PES-a. Očekujem i da podržite saslušanje Zorana Koraća“, rekao je Živković.