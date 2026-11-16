Inicijativom se predlaže i razmatranje mogućnosti uključivanja Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, kao i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet u razmatranje ovog pitanja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore održaće danas u 9.30 časova sjednicu na kojoj će razmatrati inicijativu grupe poslanika Pokreta Evropa sad (PES) za kontrolno saslušanje povodom mogućeg hibridnog stranog uticaja na medijski i politički prostor Crne Gore. Sjednica će biti održana u Plavoj sali parlamenta.

Poslanički klub PES-a ranije je saopštio da je predsjedniku Odbora za bezbjednost i odbranu Danu Markoviću podnio inicijativu kojom traži da se ispitaju mogući oblici stranog uticaja, posebno kroz finansijske, vlasničke i poslovne odnose televizijskih emitera sa nacionalnom pokrivenošću sa kompanijama M:tel, Alta banka, Alta Pay Group i drugim povezanim subjektima.

55. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu, 16.11.2026. Izvor: Skupština Crne Gore

„Podnosimo inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja pred Odborom za bezbjednost i odbranu, radi razmatranja mogućih oblika hibridnog stranog uticaja na medijski i politički prostor Crne Gore“, naveli su ranije iz PES-a.

Kako su pojasnili, predmet kontrolnog saslušanja bili bi i eventualni odnosi i koordinacija između pomenutih subjekata koji bi mogli ukazivati na organizovano ostvarivanje političkog uticaja iz inostranstva.

„Cilj inicijative je da se utvrdi da li su finansijski, telekomunikacioni i medijski kanali korišćeni za uticaj na javno mnjenje, uređivačku politiku i demokratske procese u Crnoj Gori, te da li u tom pogledu postoje bezbjednosni rizici po državu“, saopštili su iz te partije, piše CdM.

PES predlaže da Odbor održi kontrolno saslušanje predstavnika nadležnih bezbjednosnih i državnih institucija, zatraži relevantne podatke o finansijskim, vlasničkim i poslovnim vezama obuhvaćenih subjekata, kao i procjenu nadležnih institucija o eventualnom postojanju elemenata hibridnog stranog uticaja.

Inicijativom se predlaže i razmatranje mogućnosti uključivanja Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, kao i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet u razmatranje ovog pitanja.

„Ova inicijativa ima za cilj da se na osnovu činjenica i dokumentacije utvrdi da li postoji osnov za sumnju u postojanje koordinisanog djelovanja koje može ugroziti medijski pluralizam, informativnu bezbjednost i demokratski poredak Crne Gore“, poručili su iz Kluba poslanika PES-a.