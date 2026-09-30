Drugog dana posjete, 2. oktobra, predsjednica Evropske komisije će zajedno sa crnogorskim zvaničnicima svečano otvoriti novi Nacionalni koordinacioni centar (NCC) Granične policije Crne Gore.

Izvor: Profimedia

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen boraviće u Crnoj Gori 1. i 2. oktobra, u okviru redovne godišnje posjete zemljama Zapadnog Balkana.

Tokom boravka u Podgorici, fon der Lajen će se sastati sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem. Nakon sastanaka, u Vili Gorica, u 18.30 časova, planirane su zajedničke izjave za medije sa predsjednikom Vlade, prenose Vijesti.

Drugog dana posjete, 2. oktobra, predsjednica Evropske komisije će zajedno sa crnogorskim zvaničnicima svečano otvoriti novi Nacionalni koordinacioni centar (NCC) Granične policije Crne Gore.

Otvaranje centra predstavlja važan korak u unapređenju sistema integrisanog upravljanja granicom i jačanju kapaciteta crnogorskih institucija u ovoj oblasti.