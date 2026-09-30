Protiv njih su službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, podnijeli krivičnu prijavu, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo razbojništvo

Izvor: MONDO

Službenici kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Budva su preduzimajući intenzivne, mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela razbojništvo, izvršenog 8. avgusta 2026. godine u Budvi, na štetu jednog marketa, kada je otuđen novac u iznosu od preko 370.000 eura, kroz intenzivan kriminalističko-operativni rad, identifikovali lica – strane državljane, za koja se sumnja da su izvršila ovo krivično djelo, i protiv istih podnijeli krivične prijave.

Na osnovu do sada sprovedenih kriminalističkih mjera i radnji, prikupljenih obavještenja od više lica, operativno-taktičkih aktivnosti, analize prikupljenih saznanja i preduzetih drugih radnji usmjerenih na identifikaciju i lociranje izvršilaca, policijski službenici su došli do identiteta stranih državljana za koja postoji osnovana sumnja da su izvršila ovo krivično djelo.

Protiv njih su službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, podnijeli krivičnu prijavu, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo razbojništvo.

Na zahtjev Odjeljenja bezbjednosti Budva, službenici NCB Interpola Podgorica raspisali su međunarodne potjernice za ovim licima, zbog sumnje da su počinila navedeno krivično djelo.

Naime, Odjeljenju bezbjednosti Budva je 8. avgusta 2026. godine, oko 22.40 časova, prijavljeno da je u jednom marketu u Budvi izvršeno razbojništvo, kojom prilikom je, uz prijetnju vatrenim oružjem, otuđen novac.

Prema do sada prikupljenim podacima, sumnja se da su strani državljani, postupajući po prethodno usaglašenom planu i sa jasno podijeljenim i međusobno povezanim ulogama, u kasnim večernjim časovima ušli u objekat, i uz prijetnju pištoljem otuđili novac u iznosu od 372,750.00 eura.

Sa otuđenim novcem su se potom udaljili iz objekta i pobjegli u nepoznatom pravcu.

Postupajući državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, nakon sprovedenih policijskih mjera i radnji i prikupljenih obavještenja, je događaj pravno kvalifikovao kao krivično djelo razbojništvo.

Intenzivnim radom kriminalističke policije, neposredno nakon izvršenja krivičnog djela, preduzete su brojne mjere i radnje, sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja, identifikovanja izvršilaca, utvrđivanja njihove međusobne povezanosti, kao i pravca njihovog bjekstva nakon izvršenja krivičnog djela.

Službenici Uprave policije, u intenzivnoj saradnji sa međunarodnim partnerskim službama, preduzimaju kontinuirane mjere i radnje usmjerene na lociranje ovih lica i njihovo lišenje slobode.