Iz Delegacije EU ocijenili su i da je Crna Gora ostvarila napredak u ispunjavanju kriterijuma potrebnih za privremeno zatvaranje poglavlja 17, koje se odnosi na ekonomsku i monetarnu politiku.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora je usvajanjem najnovijih ustavnih amandmana napravila značajan iskorak na evropskom putu, ali je pred državom i dalje niz važnih obaveza u oblasti vladavine prava, piše "Dan".

Među prioritetima se izdvajaju formiranje potpuno funkcionalne Centralne izborne komisije (CIK), kao i izbor članova Sudskog savjeta koji nedostaju, saopštili su iz Delegacije Evropske unije.

„Potpuno funkcionalna Centralna izborna komisija predstavlja važan element demokratskih institucija Crne Gore i stoga bi trebalo da bude uspostavljena bez daljeg odlaganja“, kazali su za "Dan" iz Delegacije EU.

Kada je riječ o nastavku ustavnih reformi, iz Delegacije EU ukazuju da je potrebno usvojiti i drugi paket amandmana. On se odnosi na pitanje imuniteta nosilaca izvršnih funkcija, kao i na provjeru integriteta mandatara za sastav Vlade i budućih članova Vlade.

„Delegacija EU pozdravlja usvajanje najnovijih ustavnih amandmana, što predstavlja važan korak naprijed na evropskom putu Crne Gore“, istakli su u odgovoru na jedno od naših pitanja.

Iz Delegacije naglašavaju da će za realizaciju preostalih obaveza u oblasti vladavine prava biti potrebna široka politička podrška.

„Preostale ključne obaveze u oblasti vladavine prava, uključujući uspostavljanje Centralne izborne komisije, izbor nedostajućih članova Sudskog savjeta i usvajanje drugog paketa ustavnih amandmana koji se odnose na imunitet nosilaca izvršnih funkcija i provjere integriteta mandatara za sastav Vlade i budućih članova Vlade, potrebno je ispuniti brzo i odgovorno, uz široku političku podršku“, poručili su iz Delegacije EU.

Dok Delegacija EU među prioritetima iz oblasti vladavine prava navodi i drugi paket ustavnih amandmana, potpredsjednik Vlade Momo Koprivica je tokom razgovora sa novom britanskom ambasadorkom Neris Džouns kazao da su ustavne promjene usmjerene na dodatno jačanje nezavisnosti pravosuđa, odgovornosti nosilaca javnih funkcija i integriteta institucija.

Iz Delegacije EU ocijenili su i da je Crna Gora ostvarila napredak u ispunjavanju kriterijuma potrebnih za privremeno zatvaranje poglavlja 17, koje se odnosi na ekonomsku i monetarnu politiku.

Crna Gora je do sada privremeno zatvorila 18 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Početkom septembra u okviru Savjeta EU bilo je najavljeno razmatranje nacrta pozicija za četiri poglavlja – 12, 14, 18 i 19. Poglavlje 17 nije se našlo među poglavljima za koja je tada bilo najavljeno razmatranje nacrta.

Riječ je o poglavljima 12 – bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, 14 – saobraćajna politika, 18 – statistika i 19 – socijalna politika i zapošljavanje.

„Razgovori o privremenom zatvaranju poglavlja 17 trenutno su u toku u okviru Savjeta EU. Odluka o privremenom zatvaranju poglavlja u nadležnosti je država članica EU“, naveli su iz Delegacije EU.

Tema evropskih integracija i priprema za članstvo bila je i u fokusu brifinga potpredsjednika Vlade za vanjske i evropske poslove Filipa Ivanovića sa ambasadorima i otpravnicima poslova država članica EU i zemalja regiona u Varšavi.

Ivanović je tom prilikom poručio da su već pokrenuti konkretni mehanizmi i formirane radne strukture koje bi trebalo da doprinesu efikasnijoj pripremi Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji.

U Delegaciji EU očekuju da će preostale obaveze biti ispunjene i da će reformski proces biti nastavljen.

„Evropska unija očekuje od svih političkih aktera da ispune preostale obaveze. Ono što je sada važno jeste očuvati političko jedinstvo i zamah reformi, posebno u oblasti vladavine prava, te političku ambiciju pretočiti u konkretne rezultate“, naveli su u odgovoru na pitanje "Dana".