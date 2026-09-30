Prva razmjena podataka sa Poreskom službom SAD (IRS) realizovana je putem zaštićenog sistema IDES (International Data Exchange Service), a obuhvatila je izvještajne periode od 2014. do 2025. godine.

Izvor: MINA

Poreska uprava Crne Gore saopštila je da je uspostavila automatsku razmjenu finansijskih informacija sa Sjedinjenim Američkim Državama u okviru FATCA sporazuma, čime je napravljen značajan korak u unapređenju međunarodne poreske saradnje.

„Za razliku od tradicionalne razmjene informacija, koja se zasniva na pojedinačnim zahtjevima poreskih organa, automatska razmjena omogućava redovnu i sistemsku razmjenu unaprijed definisanih podataka između nadležnih poreskih administracija. Za potrebe razmjene sa SAD, Poreska uprava je nabavila i uvela odgovarajuće softversko rješenje, u skladu sa obavezama preuzetim FATCA sporazumom“, navodi Poreska uprava, prenosi CdM.

Prva razmjena podataka sa Poreskom službom SAD (IRS) realizovana je putem zaštićenog sistema IDES (International Data Exchange Service), a obuhvatila je izvještajne periode od 2014. do 2025. godine.

U okviru FATCA standarda, izvještajne finansijske institucije u Crnoj Gori Poreskoj upravi dostavljaju podatke o finansijskim računima američkih poreskih obveznika.

„Ti podaci, između ostalog, obuhvataju identifikacione podatke vlasnika računa, stanje na računu na kraju kalendarske godine, kao i prihode od kamata, dividendi i prodaje finansijske imovine“, objašnjava Poreska uprava.

Poreska uprava istovremeno radi na primjeni Zajedničkog standarda izvještavanja (CRS), koji je razvio OECD, u skladu sa obavezama preuzetim multilateralnim sporazumima o međunarodnoj poreskoj saradnji, piše CdM.

„Ovim standardom uspostavlja se širi okvir za automatsku razmjenu informacija o finansijskim računima sa drugim jurisdikcijama, na osnovu kojeg će Poreska uprava od partnerskih država dobijati podatke o finansijskim računima crnogorskih poreskih rezidenata u inostranstvu“, ističe Poreska uprava.

U toku je usklađivanje procedura za upravljanje i zaštitu podataka, kao i uspostavljanje zaštićenih komunikacionih kanala sa partnerskim administracijama. Nakon toga slijedi testiranje sistema, a potom njegovo puštanje u produkcioni rad.

„Automatska razmjena finansijskih informacija doprinosi većoj transparentnosti, jačanju poreske discipline i efikasnijem nadzoru nad poreskim obavezama koje proizlaze iz prihoda i imovine u inostranstvu. Na ovaj način Poreska uprava primjenjuje savremene međunarodne standarde, sa ciljem efikasnije zaštite javnih prihoda i ravnopravnijeg poreskog tretmana svih obveznika“, zaključuje Poreska uprava.