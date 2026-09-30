Planovi kompanije Tesla da tokom jeseni dobije odobrenje za svoj sistem autonomne vožnje FSD Supervised u Evropskoj uniji zvanično su odloženi.

Izvor: YouTube / Ryan's Model Y

Tesla će ipak morati da sačeka na odobrenje svog FSD Supervised sistema u Evropskoj uniji. Glasanje koje se očekivalo početkom oktobra neće biti održano, pa bi sledeća prilika da sistem dobije zeleno svjetlo mogla da bude tek krajem godine.

Tesla i Ilon Mask nadali su se da će oktobarski sastanak u Briselu konačno donijeti odluku koja bi otvorila vrata za širu upotrebu FSD Supervised sistema u Evropi. Međutim, na dnevnom redu je predviđeno samo 25 minuta za nastavak rasprave, bez glasanja.

Full Self-Driving Supervised može samostalno da prati zadatu rutu, menja saobraćajne trake i prolazi kroz kružne tokove. Uprkos nazivu, automobil nije potpuno autonoman. Vozač mora neprekidno da prati saobraćaj i bude spreman da preuzme kontrolu u svakom trenutku.

Holandska agencija za saobraćaj prva je odobrila sistem u aprilu, a podršku su potom dale Belgija, Slovenija, Danska, Litvanija, Estonija i Češka. Za odobrenje na nivou Evropske unije, međutim, potrebna je podrška najmanje 15 država članica koje zajedno predstavljaju 65 odsto stanovništva EU.

Ipak, neke države još nisu uvjerene da je Teslin softver dovoljno pouzdan.

Švedska je izrazila zabrinutost zbog načina na koji FSD poštuje ograničenja brzine, dok su nezavisni testovi u Belgiji pokazali da vozilo često prelazi dozvoljenih 30 kilometara na čas.

Odlaganje Tesli svakako ne ide naruku. Kompanija pokušava da ojača svoju poziciju u Evropi upravo u trenutku kada joj kineski proizvođači električnih automobila predstavljaju sve ozbiljniju konkurenciju.

Nova rasprava, a potencijalno i glasanje, očekuju se u decembru. Do tada FSD Supervised neće dobiti šire odobrenje na nivou EU.