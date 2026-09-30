Grupa ShinyHunters odgovorna je za neke od najvećih sajber napada u istoriji - na udaru su bili Ticketmaster i Rockstar Games, a nedavno i sam FBI.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ Tima Miroshnichenko

Holandska policija uhapsila je 24-godišnjeg muškarca za kojeg se sumnja da je jedan od vođa ozloglašene hakerske grupe ShinyHunters. Ova grupa preuzela je odgovornost za velike sajber napade na Ticketmaster, Rockstar Games, a nedavno i FBI.

Osumnjičeni je uhapšen 15. septembra u Amsterdamu, svega nekoliko dana prije nego što je ShinyHunters objavio da je provalio na sajt FBI-a i ukrao povjerljive podatke agenata.

Holandske vlasti i FBI nisu objavili njegov identitet, ali Reuters i Krebs on Security navode da je uhapšen Pepajn van der Stap. Riječ je o Holanđaninu koji je 2023. već osuđen zbog krađe podataka i iznude.

Nakon izlaska iz zatvora prošle godine, Van der Stap se zaposlio u holandskoj kompaniji za sajber-bezbijednost Neo Security. ShinyHunters, međutim, tvrdi da uhapšeni "nema nikakve veze" sa grupom.

FBI ima drugačiju verziju. Bret Leterman, pomoćnik direktora FBI-jevog odeljenja za sajber-kriminal, opisao je osumnjičenog kao jednog od navodnih vođa ShinyHunters grupe i poslao upozorenje njenim preostalim članovima.

"Što duže ostajete u ovome, to više saznajemo o vama. Znate kako da pronađete nas, a mi znamo kako da pronađemo vas", poručio je Leterman. "Predlažem da se vi prvi javite dok još imate izbor."

Today, our partners at the Dutch National Police announced the arrest of one of the alleged leaders of ShinyHunters, a group linked to cyberattacks in the United States, the Netherlands, and around the world.



The Dutch High-Tech Crime Unit arrested the suspect under Dutch law.…pic.twitter.com/EdfWJpVx2n — FBI Cyber Division (@FBICyberDiv)September 29, 2026

Slučaj, međutim, nije ograničen samo na sajber-kriminal. Holandska policija navodi da je 24-godišnjak osumnjičen i za "pokušaj podsticanja na izvršenje dva ubistva".

Istraga se nastavlja i nakon hapšenja. Direktor FBI-ja Kaš Patel izjavio je da njihovi timovi zajedno sa partnerima aktivno provjeravaju nove tragove do kojih su došli zahvaljujući ovom slučaju.