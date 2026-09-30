Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su 26. septembra u Baru došli do dvorišta porodične kuće Dragoslava Ivanovića, gdje su bacili dvije improvizovane eksplozivne naprave, tzv. Molotovljeve koktele.

Izvor: Uprava policije

Osnovno državno tužilaštvo u Baru odredilo je zadržavanje do 72 sata državljanima Srbije S.D. i A.D, kao i državljaninu Crne Gore S.A, zbog sumnje da su počinili krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, prenosi CdM.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su 26. septembra u Baru došli do dvorišta porodične kuće Dragoslava Ivanovića, gdje su bacili dvije improvizovane eksplozivne naprave, tzv. Molotovljeve koktele.

“Nakon čega su u pravcu istog dvorišta bacili eksplozivnu napravu – ručnu bombu koja se odbila o zid ograde Ivanovića i pala u dvorište porodične kuće vlasništvo R.D, kojom prilikom je došlo do detonacije navedene ručne bombe usljed neispravnosti iste, nakon čega su se udaljili u nepoznatom pravcu”, naveli su iz ODT-a Bar.

Podsjetimo, braća Dragoslav i Duško Ivanović nalaze se u pritvoru zbog sumnje da su 24. jula u Baru ubili svog sugrađanina Mija Adrovića (53).