Kos je navela da je o narednim koracima na evropskom putu Crne Gore razgovarala sa premijerom Milojkom Spajićem.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Crna Gora se nalazi u završnoj fazi pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, a za uspješan završetak procesa neophodno je očuvati političku stabilnost i jedinstvo, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Kos je navela da je o narednim koracima na evropskom putu Crne Gore razgovarala sa premijerom Milojkom Spajićem.

Ona je istakla da Podgorica mora nastaviti sa sprovođenjem preostalih reformi, ali i dodatno raditi na unapređenju odnosa sa susjednim državama.

"Za uspješan završetak pregovora ključno je očuvati političko jedinstvo i unutrašnju stabilnost, održati zamah u sprovođenju preostalih reformi i pojačati napore na unapređenju dobrosusjedskih odnosa”, poručila je Kos.