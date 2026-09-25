Kos je navela da je o narednim koracima na evropskom putu Crne Gore razgovarala sa premijerom Milojkom Spajićem.
Crna Gora se nalazi u završnoj fazi pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, a za uspješan završetak procesa neophodno je očuvati političku stabilnost i jedinstvo, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
Kos je navela da je o narednim koracima na evropskom putu Crne Gore razgovarala sa premijerom Milojkom Spajićem.
Ona je istakla da Podgorica mora nastaviti sa sprovođenjem preostalih reformi, ali i dodatno raditi na unapređenju odnosa sa susjednim državama.
"Za uspješan završetak pregovora ključno je očuvati političko jedinstvo i unutrašnju stabilnost, održati zamah u sprovođenju preostalih reformi i pojačati napore na unapređenju dobrosusjedskih odnosa”, poručila je Kos.
Montenegro is now in the final stretch of its EU accession negotiations.I had a call with Prime Minister @MickeySpajic to discuss the remaining steps.To successfully conclude negotiations, it is crucial to preserve political unity and stability inside Montenegro, keep up the momentum to deliver the remaining reforms, and strengthen efforts to advance good neighbourly relations.— Marta Kos (@MartaKosEU)September 25, 2026