Kos je, odgovarajući u Oslu na pitanje da li odluka Islanda da odustane od nastavka pregovora o članstvu pokazuje da je EU izgubila na privlačnosti, poručila da se atraktivnost Unije ne ogleda samo u želji država da postanu članice

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Evropa je trenutno privlačnija za saradnju nego ranije, a kao jedan od primjera evropska komesarka za proširenje Marta Kos navela je mogućnost da Kanada postane “pridružena članica“ Evropske unije, prenosi RTCG.

Kos je, odgovarajući u Oslu na pitanje da li odluka Islanda da odustane od nastavka pregovora o članstvu pokazuje da je EU izgubila na privlačnosti, poručila da se atraktivnost Unije ne ogleda samo u želji država da postanu članice.

“Evropa nikada nije bila privlačna kao što je danas“, kazala je Kos.

Kako je dodala, interesovanje za EU postoji i kroz druge modele saradnje, a ne isključivo kroz punopravno članstvo.

“Kada govorim o privlačnosti, ne mislim samo na to da li neko želi da postane članica ili ne. Riječ je i o želji da se sa nama sarađuje snažnije ili na neki drugi način koji još nijesmo istražili, poput Kanade“, dodala je Kos, prenosi Euroactiv.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u srijedu je predložila da Kanada postane prva “pridružena članica“ EU.

Istovremeno, građani Islanda su prošlog mjeseca na referendumu odbili nastavak pregovora o pristupanju Uniji, koji su bili obustavljeni prije 13 godina. Time je pitanje članstva Islanda u EU za sada ponovo sklonjeno sa dnevnog reda.

“Žalim zbog odluke na referendumu na Islandu, ali je, naravno, poštujemo. Mislim da bi bilo sjajno kada bi Island sjedio sa nama u Briselu za stolom kada budemo razgovarali o budućnosti Evropske unije“, zaključila je Kos.

Najave Evropske komisije o budućnosti proširenja i mogućim novim modelima saradnje značajne su i za Crnu Goru. Savjetnik predsjednika za evropske poslove Miloš Radonjić ocjenjuje da je posebno važna najava Ursule fon der Lajen da će za najnaprednije kandidate biti pripremljene takozvane mape puta, uz zadržavanje principa da se napredak mjeri prema zaslugama.

Radonjić smatra da eventualno približavanje Kanade EU ne treba posmatrati kao konkurenciju procesu proširenja na Zapadni Balkan, prenosi RTCG.

“Upravo zato eventualno približavanje Kanade Evropskoj uniji ne bih posmatrao kao konkurenciju proširenju na Zapadni Balkan. Riječ je o različitim modelima odnosa sa EU. Kanada razmatra novi oblik strateškog povezivanja, dok Crna Gora, sa druge strane, želi, jasno je, punopravno članstvo”, kazao je Radonjić.

Prema njegovim riječima, za Crnu Goru je posebno važan dio obraćanja predsjednice Evropske komisije koji se odnosi na najnaprednije kandidate.

“Važno je, takođe, istaći i to da je predsjednica Evropske komisije u nedavnom govoru o stanju Unije najavila i takozvane mape puta za najnaprednije kandidate, pri čemu bi proces trebalo da ostane zasnovan na zaslugama. To je posebno značajno za Crnu Goru. Dok se EU otvara novim oblicima partnerstva, Crna Gora treba da iskoristi svoj napredak kako bi se što prije približila punopravnom članstvu”, rekao je Radonjić.

Hrvatski publicista i analitičar Žarko Puhovski, međutim, drugačije posmatra perspektivu crnogorskog pristupanja EU. Kako ocjenjuje, pozicija Crne Gore mogla bi zavisiti i od država koje će eventualno pristupati Uniji po posebnim uslovima, među kojima navodi Moldaviju i Ukrajinu.

“U Crnoj Gori zato što se svaki čas iznova pojavljuje priča o tome da Crna Gora nije sasvim čista od srpskih uticaja. To odmah znači onda od ruskih uticaja, iako je očito da su odnosi Srbije i Rusije u najmanju ruku poljuljani u posljednje vrijeme”, smatra Puhovski.

Puhovski navodi da aktuelna situacija, prema njegovom mišljenju, otvara tri pitanja koja mogu biti nepovoljna za Crnu Goru.

“Prvo, da nema velikog interesa za proširenje, jer je fon der Lajen rekla: „Za razliku od Kanade, za Zapadni Balkan postoje podijeljena mišljenja kada se radi o proširenju.“ Drugo, da će biti teško da Crna Gora bude država koju bi samu primili u Evropsku uniju, kao što je to bilo sa Hrvatskom u drugačijim okolnostima. Utoliko je velika nevolja za Crnu Goru što nije prošao referendum na Islandu, jer bi inače to bilo mnogo lakše”, rekao je Puhovski.

Kao treći faktor Puhovski navodi unutrašnje i spoljnopolitičke izazove sa kojima će se EU suočavati u narednom periodu, prenosi RTCG.

Treći razlog, zaključuje Puhovski, jeste to što će Evropska unija u narednim godinama biti zaokupljena sopstvenim problemima – opasnošću od rata u Ukrajini u geopolitičkom i sukoba u Iranu u ekonomskom smislu.