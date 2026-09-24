Poručio je da pažnju sada treba usmjeriti na naredne decenije i odluke koje će oblikovati budućnost.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler kazao je da mu ni danas nije u potpunosti jasno kako je Crna Gora 1991. godine proglašena ekološkom državom, ocijenivši da je u protekle 35 godine moglo biti urađeno mnogo više na tom planu.

„Ni danas mi nije sasvim jasno kako ste 1991. godine uspjeli da se proglasite ekološkom državom. Neko će mi i dalje morati objasniti kako se to zapravo dogodilo. Ali dogodilo se. I sada, 35 godina kasnije, obilježavamo tu godišnjicu. Rekao sam da je tokom tih 35 godina moglo i trebalo biti urađeno mnogo više. Ali takođe mislim da nema smisla plakati za prosutim mlijekom“, kazao je Satler na otvaranju konferencije „Održivo liderstvo: Od odluke do uticaja“, koju organizuju „Vijesti“.

Poručio je da pažnju sada treba usmjeriti na naredne decenije i odluke koje će oblikovati budućnost.

„Razmislimo šta možemo da uradimo sada, jer se održivost na kraju svodi na odluke koje danas donosimo u ime ljudi koje možda nikada nećemo upoznati“, kazao je.

Satler je istakao da održivost ne može biti odgovornost samo jedne institucije, već da u tom procesu moraju učestvovati vlade, privreda i investitori, opštine, mediji, univerziteti, civilno društvo i građani.

Prema njegovim riječima, neprijatna je činjenica da vjerovatno nikada nije bilo dovoljno istinskih održivih lidera.

„Da smo ih imali, ne bismo imali ogromne probleme sa kojima se danas suočavamo, naročito kada je riječ o životnoj sredini. Globalno zagrijavanje, degradacija životne sredine, sukobi širom svijeta, siromaštvo djece i tako dalje. Da smo zaista imali održive lidere, konferencije poput ove nam ne bi ni bile potrebne“, istakao je.

Kazao je da je mali broj ljudi bio ono što se danas podrazumijeva pod održivim liderima.

„Ako je neko industrijalizovao zemlju i učinio njene građane bogatijim, životna sredina je često plaćala cijenu. Ako je neko usadio nacionalni ponos u srca ljudi, manjine su veoma često trpjele posljedice“, naveo je Satler.

Kako je dodao, i u slučajevima kada je ekonomski rast ostvarivan izuzetno brzo, često je cijenu plaćala neka druga zemlja.

„Relativno je nova ideja da od svojih lidera treba da zahtijevamo više standarde – da ih ne pitamo samo šta su postigli, već i kako su to postigli. Ko je imao korist, a ko je na kraju platio cijenu? I to je veoma dobra stvar, jer je danas zaista važno“, kazao je.

Satler je podsjetio da je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen prije nekoliko dana kazala da su Evropi potrebni pristupačna energija, više investicija, snažnija industrija i manja strateška zavisnost, prenose Vijesti.

Dodao je da će Fon der Lajen naredne sedmice ponovo posjetiti Crnu Goru, što će biti njena treća posjeta za godinu dana.

„To će biti njena treća posjeta u godinu dana i pokazuje njenu odlučnost, ali i posvećenost proširenju, a posebno zemlji koja je na čelu tog procesa, Crnoj Gori“, kazao je Satler.

Prema njegovim riječima, održivost se sve manje posmatra isključivo kao ekološka agenda, a sve više kao pitanje zdravorazumske ekonomije, što je posebno značajno za Crnu Goru.

„Imate izuzetna prirodna bogatstva. Imate obalu, planine, šume, čistu vodu i evropski značajan biodiverzitet. Ali ti resursi nijesu beskonačni. Ne bi trebalo da govorimo o prirodnim ljepotama Crne Gore kao da su neiscrpan resurs. Kao i svaki drugi resurs, i one mogu biti iscrpljene. Planina može biti prekrivena nekontrolisanom gradnjom. Rijeke mogu biti zagađene. Šume mogu biti posječene“, upozorio je.

Satler je poručio i da turizam nije održiv samo zato što broj turista raste iz godine u godinu.

„Zapravo, što vaš turizam postaje uspješniji, to pažljivije morate upravljati njegovim uticajem“, kazao je.

Upravo zbog toga su, kako je istakao, potrebni održivi lideri.

„Oni neće svaki put usrećiti svakoga. Oni donose teške odluke zato što razmišljaju o tome šta će se dogoditi za pet, deset ili 30 godina“, zaključio je Satler.