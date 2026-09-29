Prijava je podnijeta protiv najmanje 10 fizičkih i pravnih lica, zbog postojanja osnova sumnje da su pojedinačno ili zajedničkim djelovanjem izvršili odnosno učestvovali u izvršenju krivičnih djela za koje se goni po službenoj dužnosti.

Izvor: Korina

U utorak 29. septembra, dvije nedjelje i dva dana nakon otkrivanja najmanje 17 leševa pasa u jami do tada nepoznatoj široj javnosti koja se nalazi u blizini sela Brestice i lokalnog skloništa za napuštene životinje u Nikšiću, Udruženje Korina, sa sjedištem u tom gradu, podnijelo je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću.

Prijava je podnijeta protiv najmanje 10 fizičkih i pravnih lica, zbog postojanja osnova sumnje da su pojedinačno ili zajedničkim djelovanjem, kao izvršioci, saizvršioci, podstrekivači ili pomagači, izvršili odnosno učestvovali u izvršenju krivičnih djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Prijava obuhvata najmanje sedam krivičnih djela.

"Organizacija je podnijela krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je u dva skloništa kojima upravlja Komunalno d.o.o. Nikšić: skloništu za napuštene životinje u Bresticama i u tzv. slobodnoj zoni u Studenačkim Glavicama, tokom 2026. godine došlo do nezakonitog postupanja prema većem broju pasa, uključujući moguće nezakonito usmrćivanje, nepropisno sprovođenje eutanazija, moguće pružanje veterinarskih usluga od strane lica koja nemaju zahtijevani stepen kvalifikacije veterinara, kao i moguće uklanjanje i prikrivanje leševa životinja", navode iz Tima Korina.

Dodali su da posebno zabrinjava činjenica da su na lokaciji udaljenoj približno dva kilometra od skloništa pronađeni ostaci većeg broja životinja, pri čemu su na dijelu pronađenih ostataka očitani mikročipovi koji povezuju te životinje sa nikšićkim skloništem. Dodatno, nakon što su o postojanju jame obaviješteni nadležni državni organi, na lice mjesta izašao je veterinarski inspektor, nakon čega je, prema saznanjima Podnosioca, naloženo odnosno omogućeno zatrpavanje jame.

Time je, prije potpunog pregleda, identifikacije i dokumentovanja pronađenih ostataka, moglo doći do uništenja, oštećenja, skrivanja ili činjenja neupotrebljivim predmeta i tragova koji mogu služiti kao dokaz.

Upravo zbog toga postoji osnov sumnje da je potrebno ispitati i eventualnu krivičnu odgovornost veterinarskog inspektora, kao i drugih službenih i odgovornih lica koja su učestvovala u donošenju ili izvršenju odluke o zatrpavanju jame.

"Podsjećamo da je nakon što je prvi pokušaj ulaska u jamu od strane stručnih lica bio spriječen od strane institucija, u petak 25. septembra ta akcija ponovljena, ali ovaj put sa uspjehom, iako je jama u međuvremeno djelimično zatrpana zemljom. Navedena radnja je uredno zabilježena foto i video zapisom, a isti je dostavljen nadležnim organima. Napominjemo da iako je jama bila djelimično zatrpana, pristup lokaciji nije bio trajno onemogućen odnosno zabranjen", saopštili su.

Podnosilac ovom prijavom ne prejudicira krivicu bilo kog lica, već zahtijeva da nadležno državno tužilaštvo utvrdi sve relevantne činjenice, obezbijedi dokaze i utvrdi individualnu odgovornost svakog lica za koje se utvrdi da je učestvovalo u protivpravnom postupanju.