Prilikom lišenja slobode, kod ovog lica pronađena su falsifikovana dokumenta, za koja se sumnja da ih je koristio radi prikrivanja identiteta.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici NCB Interpola Podgorica – FAST tima za ciljane potrage, u saradnji sa FAST jedinicom NCB Interpola Štokholm, kroz intenzivnu razmjenu operativnih i obavještajnih podataka precizno su locirali stan u kojem se skrivalo međunarodno traženo lice N.F.A.L. (25), državljanin Švedske, i istog lišili slobode.

Za ovim licem međunarodnu potjernicu raspisao je NCB Interpol Štokholm, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred nadležnim sudom u Švedskoj, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teški slučajevi trgovine narkoticima iz Krivičnog zakonika Švedske.

Sumnja se da je pribavljao veće količine opojnih droga, te da je, koristeći naloge na dark webu, posredovao u trgovini većim količinama opojnih droga marihuane i kokaina, kao i oko 15.000 tableta koje su klasifikovane kao opojne droge.

Prilikom lišenja slobode, kod ovog lica pronađena su falsifikovana dokumenta, za koja se sumnja da ih je koristio radi prikrivanja identiteta.

Policijski službenici će navedeno lice, u zakonom propisanom roku, sprovesti sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, radi odlučivanja o određivanju ekstradicionog pritvora.

Slijedi dalja komunikacija i saradnja nadležnih pravosudnih organa Crne Gore i Kraljevine Švedske u vezi sa postupkom ekstradicije.