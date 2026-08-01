Poslanici su ponovo izglasali izmjene zakona koje je predsjednik države ranije vratio na ponovno odlučivanje, dok su Aleksandar Kovačević i Andrej Raspopović imenovani na nove funkcije

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Skupština Crne Gore ponovo je večeras usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, prenosi portal CDM.

Kako navodi CDM, parlament je ovaj zakon prvobitno usvojio 1. juna, ali ga je predsjednik države Jakov Milatović sedam dana kasnije vratio Skupštini na ponovno odlučivanje.

Na večerašnjem glasanju izmjene zakona podržala su 43 poslanika, tri su bila protiv, dok su dva poslanika ostala uzdržana.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić, obraćajući se poslanicima prije glasanja, poručio je:

„Oni koji vole monarhiju, glasaće kao i ja.“

Kako prenosi portal CDM, Skupština je večeras imenovala i advokata sa Cetinja Aleksandra Kovačevića za člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Kovačević je dobio dvotrećinsku podršku parlamenta, pošto su ga jednoglasno podržala 54 poslanika. Za člana Sudskog savjeta predložio ga je skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Na sjednici tog odbora, održanoj 20. jula, preostali kandidati – advokatica Bojana Franović Kovačević i Marko Mirjanić – nijesu dobili podršku većine članova.

Pored toga, kako prenosi CDM, Skupština je imenovala i Andreja Raspopovića za člana Savjeta Agencije za audiovizuelne medijske usluge (AMU), na prijedlog Advokatske komore Crne Gore.