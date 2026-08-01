Poznati hirurg Aleksandar Ilić (42) ubijen je u porodičnoj kući u Banatskim Karlovcima nakon što ga je, tokom žestoke svađe sa suprugom, maloljetni pastorak izbo nožem.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

U porodičnoj kući ubijen je Aleksandar Ilić (42), poznati i cijenjeni hirurg u Banatskim Karlovcima kod Vršca.

Prema prvim informacijama iz istrage, ubistvu je prethodila žestoka porodična svađa između Ilića i njegove supruge K. L. T. (49). U trenutku drame u kući se nalazio i maloljetni sin K. L. T. iz prvog braka. Prisustvujući nemiloj sceni i verbalnom sukobu supružnika, maloljetnik je u jednom trenutku dohvatio nož i izbo očuha – kako se pretpostavlja, u namjeri da zaštiti majku.

On je sa teškim povredama odmah transportovan u najbliži Dom zdravlja, odakle je zbog ozbiljnosti stanja hitno prebačen u bolnicu.

Uprkos naporima ljekara i borbi za njegov život, poznati hirurg je od zadobijenih povreda preminuo.

Policija je brzo reagovala, a supruga i njen sin privedeni su u policijsku stanicu. O svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, koje rukovodi istragom, a uviđaj će utvrditi sve okolnosti zločina.