Biznismen tvrdi da se protiv njega vodi postupak zasnovan na nepotpunim evidencijama i selektivno prikupljenim dokazima, dok je od suda zatražio zaštitu. Optužnica ga tereti za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

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Biznismen Aco Đukanović zatražio je danas od vijeća Osnovnog suda u Nikšiću da ga zaštiti, tvrdeći da se protiv njega vodi postupak zasnovan na nepotpunim evidencijama, konstrukcijama i selektivno prikupljenim dokazima, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, Đukanović je to rekao na ročištu za kontrolu optužnice kojom ga Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću tereti za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

"Cilj ovog postupka, po mom uvjerenju, jeste da završim u Spužu. To je suština svega. Ne govorim ovo zato što se plašim, već zato što smatram da se prema meni vodi postupak koji nije zasnovan na objektivnom utvrđivanju činjenica. Molim sud da me zaštiti", kazao je Đukanović, prenose Vijesti.

On je poručio da ne očekuje da će optužnica ponovo biti vraćena tužilaštvu, ali smatra da je njegova odbrana jasno ukazala na način na koji se postupak vodi. Tvrdi da je sudu najmanje tri ili četiri puta ukazivao da tužilaštvo ne postupa po nalozima suda, već da pokušava da ga, kako kaže, "po svaku cijenu" optuži na osnovu konstrukcija i manipulacija.

Kako piše portal Vijesti, Đukanović je posebno osporio način na koji su prikupljani dokazi, navodeći da je tužiteljka u početku tvrdila da nema dozvolu za oružje, dok je policija kasnije dostavila podatak da posjeduje osam dozvola.

"Postavljam pitanje - gdje je ta osma dozvola i zbog čega nije dostavljena sudu? Ako se već raspravlja o dozvolama, valjda je logično da se utvrdi kako su one izdate", rekao je on.

Prema navodima Vijesti, Đukanović tvrdi i da odbrana nije bila obaviještena o saslušanju svjedoka Zorana Đurovića, kojeg je predložio jer se njegovo ime nalazi na dozvolama za oružje i mogao bi, kako smatra, da objasni proceduru njihovog izdavanja.

"Dokazi su stotinak metara od suda"

Đukanović je pred sudom rekao da se dokumentacija koja bi mogla potvrditi njegove tvrdnje nalazi u arhivama Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane, ali da tužilaštvo nije iskoristilo mogućnost da izvrši uvid u tu dokumentaciju, prenosi portal Vijesti.

On tvrdi da su dvije puške koje su predmet optužnice bile poklon njegovom pokojnom ocu Radovanu i bratu Milu, te da nisu saslušani svjedoci koji bi to mogli potvrditi.

Istovremeno je ukazao i na, kako tvrdi, neslaganja u dokumentaciji Ministarstva odbrane, navodeći da se pod istim djelovodnim brojem u jednom dokumentu pominje pištolj "bereta", dok je sudu dostavljeno rješenje koje se odnosi na pušku.

"Od više od 500 predmeta izabrali ono što im odgovara"

Kako prenose Vijesti, Đukanović je kazao da je tokom pretresa njegove porodične kuće oduzeto više od 500 predmeta, ali da je u optužnici ostalo samo ono što odgovara, kako tvrdi, konstrukciji tužilaštva.

"Sve što mi ide u prilog jednostavno je izostavljeno. Nijedan dokaz nije objektivno cijenjen. Sve što je moglo biti u moju korist sklonjeno je iz postupka", rekao je on.

Dodao je da podaci o puškama nijesu provjeravani u odgovarajućim evidencijama, već u registrima građanskog oružja, iako se, prema njegovim riječima, radi o oružju koje pripada evidencijama Teritorijalne odbrane.

Tvrdi da su državni organi djelovali objedinjeno

Đukanović smatra da su protiv njega objedinjeno djelovali policija, Agencija za nacionalnu bezbjednost i Ministarstvo odbrane, dok je tužilaštvo njihove informacije prihvatalo bez dodatne provjere, piše portal Vijesti.

Poručio je da nikada nije imao bilo kakvu ulogu u vođenju ili izmjeni spornih evidencija, te da od početka traži samo da se pribave svi relevantni dokazi kako bi se utvrdilo činjenično stanje.

"Ako se ljudi mogu osuđivati na osnovu nepotpunih evidencija i nedostajuće dokumentacije, onda je to problem mnogo veći od mog predmeta", rekao je Đukanović, dodajući da će po završetku postupka ispitivati odgovornost svih za koje smatra da su učestvovali u takvom postupanju.

Optužnica ranije vraćena na dopunu

Kako podsjećaju Vijesti, Đukanović je uhapšen 28. februara nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, kada je osumnjičen za nedozvoljeno držanje oružja i municije.

Nakon određivanja pritvora, krajem marta prihvaćeno je jemstvo koje je ponudio za odbranu sa slobode u iznosu od milion eura u gotovini i nepokretnosti vrijednih više od četiri miliona eura.

Vijesti podsjećaju da je Osnovni sud u Nikšiću krajem aprila vratio optužnicu na dopunu istrage i naložio dodatno balističko vještačenje, pribavljanje novih podataka od Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Ministarstva odbrane, kako bi se razjasnile okolnosti u vezi sa oružjem i municijom obuhvaćenim optužnicom. Rok za dopunu istrage kasnije je produžen na zahtjev nikšićkog tužilaštva.