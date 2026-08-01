Poslanik Evropskog saveza tvrdi da će neotvaranje Slobodne zone Luke Bar ugroziti egzistenciju brojnih porodica i dovesti do gašenja kompanije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik Evropskog saveza Branislav Nenezić saopštio je da Slobodna zona Luke Bar ostaje zaključana, prenosi portal CDM.

"Hiljade porodica će ovom neodgovornošću aktuelne većine, kao i neznanjem i nemoći države, biti dovedene u situaciju da razmišljaju o svojoj egzistenciji", napisao je Nenezić na društvenoj mreži X.

Slobodna zona Luka Bar, ostaje zaključana. Hiljade porodica koje će ovom neodgovornošću aktuelne većine i neznanjem i nemoću države biti dovedene da razmišljaju o svojoj egzistenciji.

Cilj je jasan, gašenje Luke Bar i što lakša prodaja.

U EU ćemo, izgleda morati pješke.pic.twitter.com/8l8Lntvy9r — Bane Nenezic (@BaneNenezic)July 31, 2026

Kako prenosi CDM, Nenezić smatra da je cilj takve politike gašenje Luke Bar i njena lakša prodaja.

"Cilj je jasan – gašenje Luke Bar i što lakša prodaja. U EU ćemo, izgleda, morati pješke", poručio je Nenezić.