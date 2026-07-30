Iz Vlade poručuju da će predložene izmjene unaprijediti zaštitu ljudskih prava, posebno prava na privatnost, i ojačati institucionalnu nezavisnost

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada Crne Gore uputila je Skupštini, po hitnom postupku, predloge izmjena Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) i Zakona o unutrašnjim poslovima, kojima se uvode nova rješenja u oblasti sudske kontrole nad primjenom pojedinih mjera tajnog nadzora i mijenja način formiranja Komisije za provjeru bezbjednosnih smetnji, prenosi CdM.

Iz Vlade poručuju da će predložene izmjene unaprijediti zaštitu ljudskih prava, posebno prava na privatnost, i ojačati institucionalnu nezavisnost. S druge strane, Akcija za ljudska prava (HRA) smatra da se radi o ograničenim izmjenama koje nijesu dovoljne za suštinsku reformu i poziva na sveobuhvatne izmjene oba zakona.

Jedna od ključnih novina odnosi se na ulogu predsjednika Vrhovnog suda, koji bi ubuduće odlučivao o odobravanju pojedinih najinvazivnijih mjera tajnog prikupljanja podataka koje primjenjuje ANB.

Kako je navedeno u obrazloženju predloga zakona, cilj izmjena je unapređenje normativnog okvira za rad Agencije kroz snažniju sudsku kontrolu nad primjenom mjera tajnog prikupljanja podataka i pristupom posebno osjetljivim informacijama.

„Predloženim rješenjima obezbjeđuje se viši stepen zaštite prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka, uz istovremeno očuvanje efikasnosti rada Agencije u izvršavanju poslova iz njene nadležnosti“, navodi se u obrazloženju Predloga zakona.

Izmjene predviđaju i stroža pravila za pristup evidencijama koje sadrže posebne kategorije ličnih podataka, uključujući genetske i biometrijske podatke, kao i druge informacije čija obrada predstavlja ozbiljno zadiranje u privatnost građana.

Prema predloženim rješenjima, ANB će tim podacima moći da pristupi isključivo na osnovu obrazloženog pisanog zahtjeva direktora Agencije i uz prethodnu odluku predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore, koja će morati da bude donijeta u roku od 48 sati, piše CdM.

Predlogom se mijenja i procedura odobravanja, produženja i obustave primjene pojedinih mjera tajnog nadzora.

„Umjesto postojećeg sistema odobravanja uvodi se sudska kontrola predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore. Preciziraju se obaveze direktora Agencije i operatora elektronskih komunikacija radi efikasne i zakonite primjene zakona“, piše u obrazloženju Predloga.

Vlada je predložila da Skupština ove izmjene razmatra po hitnom postupku, uz obrazloženje da je neophodno bez odlaganja unaprijediti sistem sudske kontrole i obezbijediti viši nivo zaštite Ustavom garantovanih prava građana, uz očuvanje efikasnosti rada Agencije.