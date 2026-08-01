Baka Prase iznenadio Ninu Dramu skupocjenim Roleksom

Jedan od najpoznatijih regionalnih jutjubera i američka UFC zvijezda društvenih mreža posljednjih dana zajedno snimaju sadržaj u Beogradu, a pažnju je posebno privukao skupocjeni poklon koji joj je uručio Baka Prase.

Izvor: YouTube/Baka Prase

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, poklonio je luksuzni Rolex američkoj influenserki i UFC voditeljki Nini Mari Danijele, poznatijoj kao Nina Drama. Snimak njenog iznenađenja nakon što je dobila skupocjeni sat brzo je postao viralan na TikToku i drugim društvenim mrežama.

Njih dvoje posljednjih dana zajedno borave u Beogradu, gdje snimaju sadržaj povodom dolaska čelnika UFC-a i Power Slapa u Srbiju. Sarađuju na promotivnim aktivnostima, zajedničkim lajvovima i video-snimcima koji su privukli pažnju publike iz regiona, ali i međunarodnih fanova.

Ko je Nina Drama?

Nina Mari Danijele, poznatija kao Nina Drama, američka je kreatorka sadržaja, model i jedna od najprepoznatljivijih UFC voditeljki na društvenim mrežama. Milionsku publiku stekla je kroz neformalne i duhovite intervjue sa najvećim zvijezdama UFC-a, među kojima su Aleks Pereira, Islam Mahačev, Šon O'Mali i drugi.

Izvor: Youtube

Prije nego što je postala internet zvijezda, bavila se manekenstvom i 2018. godine proglašena je za Playboyevu Plejmejt godine, nakon čega se okrenula kreiranju sadržaja na društvenim mrežama i sportskom novinarstvu.

Nina je poznata po opuštenom stilu intervjuisanja, ali je često i u centru pažnje zbog provokativnog humora i viralnih izazova koje snima sa UFC borcima. Pojedini snimci izazivali su podijeljene reakcije publike, dok je dio fanova kritikovao njen pristup smatrajući da više stavlja akcenat na zabavu nego na klasično sportsko novinarstvo. Uprkos tome, danas važi za jedno od najprepoznatljivijih lica UFC sadržaja na društvenim mrežama.